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立院將邀賴國情報告 卓榮泰：不能要求總統違憲
立法院會藍白黨團聯手通過決議，將邀請賴清德總統至立法院進行國情報告，並回應立委問題。行政院長卓榮泰今天說，目前暫時處分尚未出爐，現在任何動作都有違憲之虞，不可能要求總統違憲。
卓榮泰今日上午偕副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱、副發言人謝子涵出席媒體茶敘。針對在野有意邀賴清德赴立法院進行國情報告，他表示，總統對國情報告態度一向開放，競選期間也曾表態，但現在情境有所不同。
卓榮泰說，如果這些變動合法合憲，他認為總統不會有特別意見，反之如果違憲，不可能要求總統在違憲機制下做出相應行為，現在憲法法庭尚未針對暫時處分做出決定，現在任何舉動都有違憲之虞，且立法院已經休會，不清楚立法院希望總統什麼時候去。
他認為，邀總統赴立法院國情報告一事不確定性很強，沒有時間、沒有內容，也沒有行為準則，政院依然認為在釋憲之前的暫時處分尚未出來前，不宜談此事。
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