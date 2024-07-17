【重磅快評】川普付錢論反映台灣安危的可交易本質

彭博社旗下《彭博商業周刊》發布了一篇早在6月25日就已進行的對美國前總統、共和黨總統候選人川普的專訪，專訪中被問到「你會不會保護台灣對抗中國大陸？」川普作出了一個非常川普的答覆：「要美國提供保護，台灣應該付錢。」

川普說，「我非常了解這些人（台灣人），也非常尊重他們。他們確實奪走了我們100%的晶片業務。」他說，「你知道的，我們和保險公司沒什麼不同，台灣沒有給我們任何東西。」接著，他隨即說出了台灣得付錢這個雖然庸俗、但十分明白的條件。

就台灣角度看，台灣其實付了很多保護費，美國軍火台灣就算不是最大買家，也一定名列前茅，何況，我們買的價錢往往是冤大頭級的標價。最近最著名的案例就是，買一架落後的第四代戰機F-16V，還比別人買一架第五代隱形戰機F-35還貴。

問題在於，撇開台灣付不付錢，美國能提供的保護是什麼？是解放軍攻台前，美軍就長期駐紮在島上？還是中共攻擊的D day，美軍就從沖繩、關島、夏威夷以及太平洋東岸，集結數十萬兵力，立即奔赴台灣？還是戰機、航母過來繞兩下就開走，請台灣自求多福？

其實，這些東西都不是重點。重點在於，這一付錢買保護的思維反映的是：台灣安危的可交易本質。

不像拜登屢次說出會出兵保護台灣，川普在訪談中再度回到經典的戰略模糊立場，他說，他對抗中共攻台的態度是不冷不熱。

這個說法並不新鮮，川普在去年7月，也就是一年前接受FOX電視台訪問時，也被問到如獲第二個總統任期，他是否會保護台灣免於受到中國侵略？他當時的答案就是：「我不想這麼說，因為如果我擔任總統，我不想說出我的想法」。

他挑選的搭檔萬斯5月接受紐時專欄作家羅斯．杜塔特（Ross Douthat）訪問時，曾精準地詮釋了川普的對台思維，他說：「我們的政策其實是一種戰略模糊性的政策。我認為我們應該首先讓中國難以占領台灣，而誠實的答案是我們會弄清楚如果他們進攻我們該怎麼辦。」

紐時當時就已定位萬斯是「潛在的副總統候選人」，以及「川普第二任期的民粹主義議程制定者」，但反中如萬斯者，也同意川普回到戰略模糊立場。而他這句「弄清楚如果他們進攻我們該怎麼辦」，更是十分耐人尋味。

因為這一個「怎麼辦」裡頭，不會只有出兵一種選項，它至少包括另一種可能，就是「袖手旁觀」：美國只做外交的譴責、以及經濟制裁；只要川普弄清楚，這一個選項最符合美國的利益。

川普與萬斯都可歸類為現實主義者，以國家的現實利益作為制定外交、軍事戰略的最高準則，而中國大陸在軍事上的崛起，已愈來愈讓美國感到，為台灣出兵恐是極不划算的買賣，不符合美國的國家利益。

美國為台灣出兵的時間窗口，如果不是已經消失，也是即將消失。福建艦近日不斷海試，顯示北京有意加快它入列解放軍的時程，為奪下台灣執行必要的區域拒止任務將更加萬無一失，這必然將成為白宮在思考美軍出兵與否時，一個決定性的否定條件。

這時候，台灣的可交易性極可能躍升為華府決策人士思維裡最高、最優先的選擇。華盛頓在根本不可能戰勝解放軍的估量下，開出巨額的高價，請北京為拿下台灣付款。

可能在賴清德腦海中想像、模擬，甚至當成必然過的美軍與國軍在戰場一起馳騁殺敵的場景，其實已經變得更像是慘綠青春期的蒼白幻夢。

而還在用這一個迷夢鎮日安慰自己的台獨追尋者，應該及早地學會用現實主義的眼光，看清這個世界的真相，以及台灣真正、赤裸的處境。