談川普遇刺喊團結 朱立倫：反觀賴總統「不斷製造衝突」

美國前總統川普從賓州遇襲後，競選聲勢一路高漲。國民黨主席朱立倫今天表示，美方選舉令大家感觸良多，所有的政治領袖在這次事情發生後，都強調一定要團結，用和平手段爭取民主，但在台灣，賴清德總統卻不斷製造衝突；他也預告，8月還會再有一團代表國民黨參加美國民主黨全國代表大會。

朱立倫今天在中常會指出，川普被槍擊一案震驚全世界，大家都對任何的暴力行為完全不能容忍，全世界都在譴責暴力，都希望大家透過最和平的方式、最安定的手段，進行民主的選舉。

朱立倫也說，川普遇襲後，所有的政治領袖在這次事情後，都是強調一定要團結，一定要團結、用和平的手段爭取民主，而在台灣，賴清德總統就任這兩個月，卻是相反，鬥兩岸、鬥在野黨，用攻擊代替過去的防守，不斷製造衝突。

朱立倫說，國民黨對於此次共和黨全國代表大會，派出五位代表，包括副秘書長江俊霆、智庫副執行長凌濤、副發言人康晉瑜、青年團總團長羅雍勝，以及國民黨駐美代表秦日新。此次參訪除了向共和黨表達國民黨的關切，同時透過這次交流，再增進國民黨與美國的關係

朱立倫提到，下個月美國民主黨全國代表大會，將由組發會主委許宇甄、立委葛如鈞、邱若華，以及發言人楊智伃代表組團出席。