快訊

楊文科多次會豐邑高層、指示復工 檢指控圖利情節如小說

歌仔戲國寶楊麗花夫家遺產糾紛未平 她要連帶付姪子3395萬元

張國榮生前摯愛傳「擁新歡有2子」網批裝深情 唐鶴德關IG了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

談川普遇刺喊團結 朱立倫：反觀賴總統「不斷製造衝突」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（中）今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫（中）今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

美國前總統川普從賓州遇襲後，競選聲勢一路高漲。國民黨主席朱立倫今天表示，美方選舉令大家感觸良多，所有的政治領袖在這次事情發生後，都強調一定要團結，用和平手段爭取民主，但在台灣，賴清德總統卻不斷製造衝突；他也預告，8月還會再有一團代表國民黨參加美國民主黨全國代表大會。

朱立倫今天在中常會指出，川普被槍擊一案震驚全世界，大家都對任何的暴力行為完全不能容忍，全世界都在譴責暴力，都希望大家透過最和平的方式、最安定的手段，進行民主的選舉。

朱立倫也說，川普遇襲後，所有的政治領袖在這次事情後，都是強調一定要團結，一定要團結、用和平的手段爭取民主，而在台灣，賴清德總統就任這兩個月，卻是相反，鬥兩岸、鬥在野黨，用攻擊代替過去的防守，不斷製造衝突。

朱立倫說，國民黨對於此次共和黨全國代表大會，派出五位代表，包括副秘書長江俊霆、智庫副執行長凌濤、副發言人康晉瑜、青年團總團長羅雍勝，以及國民黨駐美代表秦日新。此次參訪除了向共和黨表達國民黨的關切，同時透過這次交流，再增進國民黨與美國的關係

朱立倫提到，下個月美國民主黨全國代表大會，將由組發會主委許宇甄、立委葛如鈞、邱若華，以及發言人楊智伃代表組團出席。

國民黨 朱立倫 美國

延伸閱讀

川普若當選美國總統 吳東亮：大家擔心保護主義再起

川普保護費說 童子賢：以前還講過要炸某國首都

川普要台交保護費 牛煦庭：有無利用價值是關鍵

川普批台灣搶走美國晶片事業 劉大年：說法不公 但美未來作法恐調整

相關新聞

柯建銘爆：賴清德當選隔天即成立「立法院長改選小組」

針對民眾黨主席柯文哲指稱民進黨團總召柯建銘與賴清德總統政爭，柯建銘今表示，「柯文哲是政治白癡」，在賴清德當選總統隔天，立...

楊懿珊內定駐美 介文汲批：效忠賴清德 派西瓜去也可

民進黨副秘書長兼代理國際部主任的楊懿珊內定將接任駐美副代表一職，由於楊懿珊並非外交系統出身，又再引發外界質疑。前駐紐西蘭...

傳賴清德派「她」任駐美副代表 王鴻薇：分散蕭美琴力量

外傳賴政府內定民進黨副秘書長楊懿珊接任駐美副代表，國民黨立委王鴻薇表示，過往大家認為美方系統由副總統蕭美琴全部掌控，現任...

傳楊懿珊將任駐美副代表 馬文君：應以台灣利益為考量

周刊報導稱，賴政府內定民進黨副秘書長楊懿珊接任駐美副代表，外交部待走完人事流程就會對外公布。立法院外交及國防委員會召委馬...

幼兒園性侵案兒少權法成緊箍咒 監院、衛福部演哪齣

台北市私立培諾米達信義幼兒園爆發「園長之子」毛畯珅涉嫌性侵、猥褻多名女童案，引起家長恐慌之外，媒體因受限於兒童及少年福利與權益保障法規定，無法如實揭露報導，外界早就質疑，原先是為保護兒少隱私的法律，無意間卻成為加害人的「保護傘」。 輿論反彈聲浪沸騰，監察院、衛生福利部緊急滅火，先是澄清幼兒園並非學校，媒體可公布「校名」；之後監察院更主動公告幼兒園全名、教保員姓名，連第一線執行的地方政府也變成「政治批鬥」對象。一種法律如今卻有雙重標準，如同只准州官放火，卻不許百姓點燈，監察院介入政治鬥爭，更是失格。

談川普遇刺喊團結 朱立倫：反觀賴總統「不斷製造衝突」

美國前總統川普從賓州遇襲後，競選聲勢一路高漲。國民黨主席朱立倫今天表示，美方選舉令大家感觸良多，所有的政治領袖在這次事情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。