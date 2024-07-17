楊文科天坑案遭起訴 國民黨：期待司法還公道
豐邑建設因偷工減料導致「天坑」事件，嚴重危及民眾安全，新竹縣長楊文科等人涉背棄職責、圖利，遭檢方起訴。國民黨今天表示，尊重檢調的司法調查，期待司法還給民眾真相，給楊文科一個公道。
國民黨發言人楊智伃今天在中常會後受訪表示，尊重檢調的司法調查，國民黨相信楊文科的清白，期待所有檢調人員不受政治力影響，發揮司法的公正公平、公正性，把真相還給人民。
根據國民黨黨章規定，黨員違反「貪汙治罪條例」等罪，經法院第一審判處有罪者，應予先行停止黨權，並立即喪失參與黨內初選資格。若經法院第二審判決有罪者，應撤銷黨籍或開除黨籍處分。
不過，黨章也明定，黨員所犯黨章所列之罪，雖未經法院判決有罪，但經廉能委員會或黨中央考紀委員會認定對社會公義有害，對國民黨聲譽有損者，仍可予黨紀處分；其情節重大者，不得參與黨內各項選舉，並不得由國民黨提名為各項公職人員選舉候選人。
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