民進黨觀選團出席智庫活動 與美加英挺台政要互動

民進黨參與跨黨派觀選團，觀摩在美國密爾瓦基市舉行的「2024共和黨全國黨代表大會」，觀選團今天出席「國際共和研究所」研討餐會，並向多名友台政要致意，包括前白宮國家安全顧問歐布萊恩等人。

民進黨發布新聞稿指出，「2024共和黨全國黨代表大會」（2024 Republican National Convention）美國時間16日進入第二天，民進黨主席特助陳明真、新北市議員陳乃瑜、高雄市議員邱俊憲、青年部主任阮俊達、駐美代表處主任蕭舜文參與外交部跨黨派代表團行程，與美國、英國、加拿大等多名友台政要互動，聚焦交流安全議題。

代表團及駐美代表俞大㵢應邀出席「國際共和研究所」（International Republican Institute，簡稱IRI）研討餐會，會中IRI理事會主席、聯邦參議員蘇利文（DanSullivan）、聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（MitchMcConnell）、前白宮國家安全顧問歐布萊恩（RobertO’Brien）等人先後發表演說或與談，提及因應中國挑戰，應重視國防並振興產業，並呼應日前通過的共和黨新版政綱。

民進黨說，代表團向多名友台政要致意，包括曾於卸任後訪台，並接受前總統蔡英文頒授「特種大綬景星勳章」的歐布萊恩，以及同樣曾於卸任後訪台的英國前首相特拉斯（Liz Truss），代表團都當面表達對於支持台灣的謝意，並期待日後再度訪台。

民進黨說，代表團也問候曾擔任聯邦參議院外交委員會亞太小組主席的賈德納（Cory Gardner），賈德納於任內推動「台北法案」（TAIPEI Act）並多次訪台；曾任聯邦眾議院外交委員會亞太小組主席的游賀（Ted Yoho），也表達對台灣的關心。

加拿大參議員、加台國會議員友好協會共同主席麥唐納（Michael MacDonald），則主動分享對台灣白色恐怖歷史的觀察和推動「加台關係架構法」（Canada-Taiwan Relations Framework Act）的情形。

民進黨駐美代表處主任蕭舜文說，這次跨黨派代表團能順利赴密爾瓦基市觀選，要感謝外交部與駐美代表處的付出，例如IRI研討餐會因場地限制，原本僅開放各國駐美大使及2名隨員與會，但因代表處與IRI平日聯繫情誼，全團10多人都獲邀入場。

蕭舜文強調，台美關係友好非短期現象，而是執政團隊、第一線外交人員與民間團體長期耕耘成果。