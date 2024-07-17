【重磅快評】空降駐美人事 賴清德打造下一個蕭美琴？

因應美國可能新局，賴清德總統重新布局駐外人事。前總統蔡英文過去對美事務大多仰賴副總統蕭美琴，賴政府如今欽定民進黨副秘書長楊懿珊接任駐美副代表，黨工出身的國王人馬空降駐外要職，繼蔡政府「口譯哥」之後，賴政府也神來一筆，外交圈向來內鬥內行，賴清德是否藉此打造「下一個蕭美琴」？

隨著美國總統大選白熱化，駐美人事宮鬥最近成為各界焦點。駐美代表俞大㵢日前被鏡週刊爆料，浮報公帑800萬添購奢華家具和名車，「換俞」聲浪四起，但外交部長林佳龍第一時間出面滅火，外交部日前送交立法院調查報告，澄清俞大㵢僅花費139萬餘元，不是媒體報導的800萬天價，報告還鉅細靡遺舉證俞大㵢對美的豐功偉業，宛如功在黨國。

駐美代表必須直達天聽，不僅要受到台北信任，主要關鍵在於要獲得華府點頭，一如前總統馬英九的親信金溥聰、蔡英文的愛將蕭美琴，都有這種分量和台美默契，但賴政府缺乏獲得美方認可的國安團隊，組隊時只能先借將前朝人馬，民進黨內戲稱「對美要問蕭美琴」；台美溝通幾位可能駐美人選時，俞大㵢的外交專業、拉美背景，最後受到美方青睞而出線。

據了解，俞大㵢6月底被媒體爆料時，確實一度驚動府院高層。賴總統下令依法調查、行政院長卓榮泰公開聲稱「高標準處理」，但層峰也定調，若無不法，要還俞大㵢清白；外交部調查報告近期出爐後，形同保住俞大㵢烏紗帽，至少年底美國總統大選前，俞的人事暫時不會異動。

駐美代表人事定錨後，賴清德和林佳龍著手駐外高階人事布局，負責督導民進黨國際事務的楊懿珊將接任駐美副代表，可望接替目前主管行政事務的駐美副代表鄭榮俊，藉由行政庶務讓楊懿珊逐漸熟悉對美事務。

據指出，楊懿珊畢業於澳洲國家大學（ANU）、具有英國倫敦大學皇家哈洛威學院國際關係碩士學位，綠營皆知，楊懿珊是標準的林佳龍「龍系人馬」；賴清德去年接任民進黨主席，延攬楊出任副秘書長，今年初又一度代理秘書長，獲得賴清德、行政院副院長鄭麗君信任。在駐美外交人事內鬥頻傳之際，賴政府空降國王人馬，頗有「監軍」之意，也有意拔擢楊懿珊成為「下一個蕭美琴」，順勢清理前朝人馬，但政局不穩、人事變動，也讓外交基層人心惶惶。

前駐紐西蘭大使介文汲批評，「只要效忠賴清德就好了」，民進黨政府從蔡英文開始就打破外交系統的規矩和慣例，只要民進黨喜歡，「派個西瓜去也可以」。國民黨立委王鴻薇也質疑，楊懿珊駐美等於是「把黨工變副代表」，賴政府踐踏所有外交人才，任用私人莫此為甚。

賴團隊組成向來被外界詬病「用人唯親、近新（潮流）繁殖」，小圈圈決策比蔡英文有過之而無不及，美國大選後可能衝擊美中台關係，「下一個蕭美琴」誕生前，賴總統的御用人馬能否因應新局？