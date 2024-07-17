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民進黨參與跨黨派觀選團 與美加英等國挺台政要互動

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨參與跨黨派觀選團，與美加英等國挺台政要互動。圖／民進黨提供
民進黨參與跨黨派觀選團，與美加英等國挺台政要互動。圖／民進黨提供

共和黨全國黨代表大會美國時間今天進入第二天，民進黨主席特助陳明真率團參與外交部跨黨派代表團行程，與美國、英國、加拿大等多位友台政要互動，聚焦交流安全議題。

代表團及駐美代表俞大㵢大使上午一同應邀出席「國際共和研究所」（IRI）研討餐會，會中IRI理事會主席、聯邦參議員蘇利文，以及聯邦參議院共和黨領袖麥康諾、白宮前國家安全顧問歐布萊恩等人先後發表演說或與談，多談及因應中國挑戰，應重視國防並振興產業，並呼應日前通過之共和黨新版政綱。歐布萊恩指出，美國必須以前總統雷根「和平靠實力」的方法贏得對中競爭，特別是在科技及能源領域。

代表團在研討餐會的會前、會後交流時段，和與會的歐盟、加拿大、中南美洲駐美使館人員寒暄，並向多位友台政要致意。包括曾於卸任後訪台，並接受蔡英文前總統頒授「特種大綬景星勳章」的歐布萊恩，以及同樣曾於卸任後訪台的英國前首相特拉斯，代表團均當面表達對於支持台灣的謝意，並期待日後再度訪台。

代表團並由陳明真率團，與共和黨州領袖委員會（RSLC）副執行長Edith Jorge-Tuñón晤談，就國會選情分析、AI於選戰應用及吸引青年從政等議題交換意見。晚間則前往共和黨全代會會場，現場觀看佛羅里達州州長迪尚特、前美國駐聯合國大使海利等人發表演說，演說內容著重「Make America Safe Once Again」主題，共和黨總統候選人川普及副總統候選人范斯亦到場聆聽。

民進黨駐美代表處主任蕭舜文表示，本次跨黨派代表團能順利赴密爾瓦基市觀選，要感謝外交部與駐美代表處同仁的付出，例如IRI研討餐會因場地限制，原本僅開放各國駐美大使及兩名隨員與會，但因代表處與IRI平日聯繫之工作情誼，全團十多人均獲邀入場。

蕭舜文指出，台美關係的友好非短期現象，而是執政團隊、第一線外交同仁與民間團體長期耕耘的成果，今天互動之各國政要，近年在蔡英文前總統或賴清德總統任內均有訪台記錄，因而對台灣留下深刻印象，並持續堅定友台立場，期盼接下來能持續與美國跨黨派、跨領域友人深度交流，共同為台美關係的深化做出更多貢獻。

共和黨 美國 蔡英文

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