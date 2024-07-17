出席創新論壇 蕭美琴：能源政策需集思廣益

經濟日報今天在台大醫院國際會議中心舉辦2024創新論壇，副總統蕭美琴出席致詞時表示，近期社會許多公共政策的討論，聚焦能源需求；在任何成熟正常的民主國家，對議題的辯論、討論都是集思廣益，開發出對台灣最適當的路徑，這是非常重要的過程；政府在能源轉型政策上，會持續讓產業能更符合國際市場對台灣的期待。

蕭美琴表示，疫情結束後，國際政經局勢變化快速，不管是俄烏戰爭、後續全球性通膨以及這幾天在媒體見證美國政治出現一些戲劇性變化，全球經濟不斷面臨這些大環境的挑戰與變化。

蕭美琴說，台灣所扮演的供應鏈關鍵角色、整體安全，也在這個過程中，不斷受到新的衝擊。但台灣也很幸運，因為政策走在對的路上，相對其他先進國家，台灣這幾年的經濟表現穩定，也受到更多國家的重視。前陣子全球的AI產業龍頭齊聚台灣，更展現台灣跟世界接軌，以及台灣在全球科技供應鏈上所發揮的關鍵角色。

蕭美琴說，政府未來會加強投資AI研發與應用，強化人才培育，技術生根推動產業創新發展，現在國發會在整體政策上展開跨領域結合，讓產業發展過程中，有一些領先世界，但也有包含部分傳統產業在內的百工百業，更需要政府協助讓大家都能趕得上AI浪潮新機會，面對新挑戰。

蕭美琴也提及，行政院針對AI未來可能面臨管理、個資保護、社會倫理道德，甚至在國家安全等各個領域議題，提出非常周全的法規做為大家的後盾與基礎，政府的角色就是協助降低風險。

針對能源議題，蕭美琴說，政府啟動第2次能源轉型，希望建立智慧共享的多元綠能，這不只是對自己的期待，這也是對國際、對世界的責任。

蕭美琴表示，最近社會對能源政策有許多不同的討論，在任何成熟正常的民主國家，對議題的辯論、討論都是大家集思廣益，開發出最適當的路徑，這對台灣是非常重要的過程。她相信政府在能源轉型的政策上，也會持續讓產業更符合國際市場對於台灣的期待。