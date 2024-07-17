傳楊懿珊將任駐美副代表 馬文君：應以台灣利益為考量

周刊報導稱，賴政府內定民進黨副秘書長楊懿珊接任駐美副代表，外交部待走完人事流程就會對外公布。立法院外交及國防委員會召委馬文君表示，駐美人事應該要以台灣利益為重要考量，不希望只是唯命是從的對象。

周刊報導指稱，楊懿珊擁有國際、外交專業，畢業於英國倫敦大學皇家哈洛威學院國際關係碩士，更是外交部長林佳龍多年倚重的核心幕僚，賴清德總統去年接任民進黨主席，獲延攬出任黨副秘書長，可見深獲賴、林雙重信任。

對於這項可能的外交人事案，馬文君說，她目前沒有聽到這樣的訊息，不過顯然美國前總統、共和黨總統候選人川普當選的機率還蠻高的，對於駐美的人事，要以台灣的利益為重要考量。

馬文君提到，川普針對台灣議題發表了一些談話，顯然未來台美關係或未來發展，有很多面向必須要增加非常多的付出，不希望出去的都只是唯命是從的對象，應該要以台美發展或台灣利益做為出發點，才有辦法讓台灣更好，而且有時候也要據理力爭，該談判就要談判。

國民黨立委羅智強表示，民進黨任何人事任命，尤其外交部分，基本上都是偏政治任命，這麼多年早就打破外交文官體系，現在只是賴清德希望能夠直接控制、掌握對美的整個狀況。