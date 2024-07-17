快訊

楊文科多次會豐邑高層、指示復工 檢指控圖利情節如小說

歌仔戲國寶楊麗花夫家遺產糾紛未平 她要連帶付姪子3395萬元

張國榮生前摯愛傳「擁新歡有2子」網批裝深情 唐鶴德關IG了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳楊懿珊將任駐美副代表 馬文君：應以台灣利益為考量

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
外傳民進黨副秘書長楊懿珊內定駐美副代表，立法院外交及國防委員會召委馬文君表示，駐美人事應該要以台灣利益為重要考量，不希望只是唯命是從的對象。圖／馬文君辦公室提供
外傳民進黨副秘書長楊懿珊內定駐美副代表，立法院外交及國防委員會召委馬文君表示，駐美人事應該要以台灣利益為重要考量，不希望只是唯命是從的對象。圖／馬文君辦公室提供

周刊報導稱，賴政府內定民進黨副秘書長楊懿珊接任駐美副代表，外交部待走完人事流程就會對外公布。立法院外交及國防委員會召委馬文君表示，駐美人事應該要以台灣利益為重要考量，不希望只是唯命是從的對象。

周刊報導指稱，楊懿珊擁有國際、外交專業，畢業於英國倫敦大學皇家哈洛威學院國際關係碩士，更是外交部長林佳龍多年倚重的核心幕僚，賴清德總統去年接任民進黨主席，獲延攬出任黨副秘書長，可見深獲賴、林雙重信任。

對於這項可能的外交人事案，馬文君說，她目前沒有聽到這樣的訊息，不過顯然美國前總統、共和黨總統候選人川普當選的機率還蠻高的，對於駐美的人事，要以台灣的利益為重要考量。

馬文君提到，川普針對台灣議題發表了一些談話，顯然未來台美關係或未來發展，有很多面向必須要增加非常多的付出，不希望出去的都只是唯命是從的對象，應該要以台美發展或台灣利益做為出發點，才有辦法讓台灣更好，而且有時候也要據理力爭，該談判就要談判。

國民黨立委羅智強表示，民進黨任何人事任命，尤其外交部分，基本上都是偏政治任命，這麼多年早就打破外交文官體系，現在只是賴清德希望能夠直接控制、掌握對美的整個狀況。

外交部 民進黨 馬文君

延伸閱讀

傳賴清德派「她」任駐美副代表 王鴻薇：分散蕭美琴力量

三軍儀隊室外酷暑操演 藍委痛批：綠盼有弟兄昏倒以利撤除

大陸駭客入侵 馬文君驚這兩類機構被襲次數是全球兩倍

台製自殺攻擊快艇貴烏克蘭10倍 立委質疑：框金的嗎？

相關新聞

柯建銘爆：賴清德當選隔天即成立「立法院長改選小組」

針對民眾黨主席柯文哲指稱民進黨團總召柯建銘與賴清德總統政爭，柯建銘今表示，「柯文哲是政治白癡」，在賴清德當選總統隔天，立...

楊懿珊內定駐美 介文汲批：效忠賴清德 派西瓜去也可

民進黨副秘書長兼代理國際部主任的楊懿珊內定將接任駐美副代表一職，由於楊懿珊並非外交系統出身，又再引發外界質疑。前駐紐西蘭...

傳賴清德派「她」任駐美副代表 王鴻薇：分散蕭美琴力量

外傳賴政府內定民進黨副秘書長楊懿珊接任駐美副代表，國民黨立委王鴻薇表示，過往大家認為美方系統由副總統蕭美琴全部掌控，現任...

傳楊懿珊將任駐美副代表 馬文君：應以台灣利益為考量

周刊報導稱，賴政府內定民進黨副秘書長楊懿珊接任駐美副代表，外交部待走完人事流程就會對外公布。立法院外交及國防委員會召委馬...

幼兒園性侵案兒少權法成緊箍咒 監院、衛福部演哪齣

台北市私立培諾米達信義幼兒園爆發「園長之子」毛畯珅涉嫌性侵、猥褻多名女童案，引起家長恐慌之外，媒體因受限於兒童及少年福利與權益保障法規定，無法如實揭露報導，外界早就質疑，原先是為保護兒少隱私的法律，無意間卻成為加害人的「保護傘」。 輿論反彈聲浪沸騰，監察院、衛生福利部緊急滅火，先是澄清幼兒園並非學校，媒體可公布「校名」；之後監察院更主動公告幼兒園全名、教保員姓名，連第一線執行的地方政府也變成「政治批鬥」對象。一種法律如今卻有雙重標準，如同只准州官放火，卻不許百姓點燈，監察院介入政治鬥爭，更是失格。

談川普遇刺喊團結 朱立倫：反觀賴總統「不斷製造衝突」

美國前總統川普從賓州遇襲後，競選聲勢一路高漲。國民黨主席朱立倫今天表示，美方選舉令大家感觸良多，所有的政治領袖在這次事情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。