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盧秀燕訪美純市政？政治意涵各自解讀

台灣醒報／ 記者劉東皋╱台北報導
盧秀燕即將美國行，雖然只是單純考察與受邀訪問姐妹市及僑社，但其政治意涵，各黨人士卻有不同解讀。(photo by 台中市政府新聞局網站)
盧秀燕即將美國行，雖然只是單純考察與受邀訪問姐妹市及僑社，但其政治意涵，各黨人士卻有不同解讀。(photo by 台中市政府新聞局網站)

【台灣醒報特派員劉東皋台中報導】

台中市長盧秀燕7月22日訪美是否全為市政？外界對她此行累積聲量進攻黨主席，甚至總統大位多所瑞測。

國民黨議員李中受訪時表示，盧此行是前往西岸而非東岸，就知無政治意味；不過，民眾黨議員陳清龍則認為，單單是訪美這個動作和意義，就代表盧有更上一層樓之意。

此次是盧秀燕上任以來首度公務訪美，引起民進黨議員周永鴻等人質疑是為了2028選總統的起手式。不過，盧秀燕受訪時都表示，這次美西行主要是拜訪姐妹市、參訪產業並拜訪僑胞等，純粹以市政為主，且為避開美國正在舉辦總統大選的敏感性，這次並未打算去美國東岸。

將隨盧秀燕訪美的新聞局長欒治誼說明此行緣起指出，這幾年不少美國僑社與姐妹市前來拜訪台中市時，都曾表達希望盧市長前往訪美；且一些僑胞看到台中建設發展快速，也有意多了解台中市、尋求可到台中投資的機會。3、4年前受到新冠疫情干擾，盧市長訪美難以成行，此次受姐妹市邀請終能安排前往。

欒治誼說，除了回訪姐妹市、拜訪僑胞外，也會考察當地會展中心、圖書館文化建設等；且行程儘量單純化，既無拜訪美東、白宮，也無其他政治行程。不過，當記者問她，若與僑胞聚會他們一時熱情拉布條高呼「盧秀燕選總統」時，盧會如何因應？欒治誼表示，僑胞會有什麼動作實在也無從預測和禁止。

一直支持盧秀燕參選國民黨主席和總統的李中表示，到美西訪問而非美東，就代表此行沒有什麼「面試」的政治意涵；不過，過去在胡志強時代，市政與業務行程，胡大都會邀請一些市議員前往，但盧秀燕出訪似乎沒有邀議員同行的習慣。

他較好奇的是，盧秀燕參訪加州，而加州是最早通過「零元購」法令的州政府；劫匪搶奪財物單次如不超過950美元即屬輕罪，還可透過認罪協議而釋放，導致當地商家、零售業常受侵擾；盧應該帶警察局長去考察「零元購」對治安的影響。下月議會臨時會，他會要求盧秀燕進行零元購考察的專案報告。

曾受盧秀燕支持站台的民眾黨議員陳清龍則指出，盧秀燕宣稱純「市政業務考察及回訪」，但「前進美國」這一舉動，就有「更上一層樓」的政治意涵。盧的施政滿意度高、受台中市民肯定，她能更上一層樓，許多人也是樂觀其成。

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盧秀燕 議員

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