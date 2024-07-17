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駁斥和鄭文燦雨露均霑 藍黨團15議員：綠拿不夠哪輪得到我們

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
海基會前董事長鄭文燦在桃園市長任內涉貪被羈押，桃園市議會國民黨團今開記者會駁斥「雨露均霑」。記者張裕珍／攝影
海基會前董事長鄭文燦在桃園市長任內涉貪被羈押，桃園市議會國民黨團今開記者會駁斥「雨露均霑」。記者張裕珍／攝影

海基會前董事長鄭文燦在桃園市長任內涉貪被羈押，有名嘴、媒體影射國民黨議員雨露均霑，桃園市議會國民黨團15位議員今一字排開，直言「綠營都拿不夠了哪輪得到我們」，也細數過去監督的「天地水火」等種種案件疑雲，呼籲檢調擴大嚴辦。

黨團總召徐玉樹表示，鄭文燦被羈押以後，有電視台及媒體指針對過去鄭執政8年期間，除了綠營支持者及民代拿到好處之外，是否國民黨議員也有拿到？但民進黨都拿不夠了，還輪得到國民黨嗎？相信同黨議員不會做這種事。

徐玉樹、副召集人楊朝偉提到，過去鄭市長任內包括亞洲矽谷、農博、八德羽球館、平鎮文化停車場、楊梅行政大樓、機捷車廂採購等施工不良工程或弊端，黨團都是火力全開嚴格監督，鄭文燦卻交代局處首長，資料不能給國民黨議員，現在有名嘴及媒體將矛頭指向國民黨議員，非常可笑又遺憾。

副召集人詹江村說，部份台北媒體將他列為不敢批評鄭文燦的議員，甚至列為共犯結構，事實上桃園議會開會時，黨團議員與鄭文燦都針對航空城、亞洲矽谷等議題激烈攻防，另外包括竹圍漁港成「沉默碼頭」、總圖電影院棟違法改裝、國民運動中心泳池漏水、楊梅公所成「羅浮宮」等案件，也是國民黨議員揭發，只是台北媒體不重視。

詹江村說，過去市府招標過程藍營無法介入，只有如今成為一個個綠營議員的「燦友會」結構子弟兵，過去市府當官時當評審才能知其中巧門，檯面上一切合法，藍營議員費盡心力才能一一揭發，但後面對價關係看不到也查不到，呼籲檢調查明。

議員舒翠玲表示，桃園國民黨議員與全台縣市議員一樣，都有選民服務，但有心人卻塑造民代與鄭市長沆瀣一氣形象，回顧鄭文燦執政8年，國民黨認真監督，多位局處首長因此下台，還有揭露各種弊案，只因關注度太少，導致沒有看到議員努力過程及結果，呼籲檢調毋枉毋縱調查清楚，讓陽光照進不法案件，共犯結構水落石出。

市議員林政賢、張桂綿、陳韋曄、周玉琴、王仙蓮、陳美梅、吳進昌、錢龍、李柏坊、劉熒隆也說，針對名嘴、媒體不公平影射，他們表達嚴正抗議，沒有議員拿到什麼好處，不要一竿子打翻一船人，呼籲檢調全力偵辦、毋枉毋縱，也正告民進黨，不要無的放矢、不要放任側翼惡意抹黑、轉移焦點。

海基會前董事長鄭文燦在桃園市長任內涉貪被羈押，桃園市議會國民黨團今開記者會駁斥「雨露均霑」。記者張裕珍／攝影
海基會前董事長鄭文燦在桃園市長任內涉貪被羈押，桃園市議會國民黨團今開記者會駁斥「雨露均霑」。記者張裕珍／攝影

國民黨 議員 鄭文燦

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