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柯建銘爆：賴清德當選隔天即成立「立法院長改選小組」

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

針對民眾黨主席柯文哲指稱民進黨團總召柯建銘與賴清德總統政爭，柯建銘今表示，「柯文哲是政治白癡」，在賴清德當選總統隔天，立即成立「立法院院長、副院長改選小組」，民進黨是集體決策，一起打仗，會講這種話的是政治白痴，不知道民進黨的運作模式。

柯建銘今天接受廣播節目專訪時表示，今年1月14日，他與賴清德總統、行政院長卓榮泰、立法院前院長游錫堃、國安會諮委馬永成、行政院長辦公室主任林德訓組成「立法院院長、副院長改選小組」，他擔任小組召集人，因為民進黨早知道接下來面臨的挑戰。

柯建銘說，國民黨的敗筆是沒有人控盤，像義和團一樣亂搞一通；民眾黨團總召黃國昌則是很跩，看不懂在幹什麼，不跟別人打招呼，現在卻跟國民黨團總召傅崐萁友好。

柯建銘提及，立法院是作戰第一線，當初黃國昌出來開記者會說選立法院長要看國會改革議題的回應，但院長是要中立，黃國昌的說法根本鬼扯，當時他就知道有鬼，藍白想要合在一起。

至於柯文哲稱綠版馬王政爭，柯建銘批評柯文哲是「政治白癡」，會講這種話的人代表不懂民進黨的運作；柯建銘反酸柯文哲被黃國昌借殼上市，結果造成「請神容易送神難」的局面。

柯建銘 柯文哲 民進黨

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