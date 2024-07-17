柯建銘指在野黨衝撞大法官 白營反嗆衝撞中華民國憲法

立法院會昨天通過在野黨團所提修正動議，決議邀請賴清德總統到立法院進行國情報告。民眾黨發言人吳怡萱今天說，民進黨立法院黨團總召柯建銘聲稱在野黨「用盡方法衝撞大法官」，民進黨才是用盡方法在衝撞中華民國憲法，把中華民國法治變成民進黨說了算。

立法院會昨天經過表決，先後通過國民黨團、民眾黨團所提修正動議，決議依照立法院職權行使法規定，邀請賴總統至立法院進行國情報告，柯建銘上午接受廣播專訪時嗆聲，藍白在做自殺行為，用盡所有方式衝撞大法官，「沒看過這麼愚蠢的政黨，急著把自己送上斷頭台。」

吳怡萱稍早透過文字表示，立法院職權刑事法、刑法等修正案，已經在總統府公告後生效，法律一旦生效，全體國人就必須遵守，當然也包含總統，然而卻看到賴清德總統一再透過發言人，恐嚇在野黨「不宜行動」，而柯建銘更是預設立場，在大法官還沒做出裁判結果以前，就已經認定本次修法是違憲。

吳怡萱直言，總統府和民進黨就是在誤導社會大眾，「釋憲案裁判結果出來前，不用遵守法律」，民進黨用聲請釋憲躲避守法，按照總統府和民進黨此番邏輯，未來立法院通過法案不合民進黨的意，就可以用聲請釋憲來逃避，視中華民國法治於無物，民進黨才是毀憲亂政的罪人。

吳怡萱認為，柯建銘把立法院的紛擾歸咎給在野黨，根本就是毫無自知之明，本會期許多法案修法被民進黨抹黑抹紅、醜化民眾黨，「當民進黨用盡全力護航賴總統不要赴立院報告，賴總統的誠信早已蕩然無存。」