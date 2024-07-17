快訊

楊文科多次會豐邑高層、指示復工 檢指控圖利情節如小說

歌仔戲國寶楊麗花夫家遺產糾紛未平 她要連帶付姪子3395萬元

張國榮生前摯愛傳「擁新歡有2子」網批裝深情 唐鶴德關IG了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯建銘指在野黨衝撞大法官 白營反嗆衝撞中華民國憲法

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

立法院會昨天通過在野黨團所提修正動議，決議邀請賴清德總統到立法院進行國情報告。民眾黨發言人吳怡萱今天說，民進黨立法院黨團總召柯建銘聲稱在野黨「用盡方法衝撞大法官」，民進黨才是用盡方法在衝撞中華民國憲法，把中華民國法治變成民進黨說了算。

立法院會昨天經過表決，先後通過國民黨團、民眾黨團所提修正動議，決議依照立法院職權行使法規定，邀請賴總統至立法院進行國情報告，柯建銘上午接受廣播專訪時嗆聲，藍白在做自殺行為，用盡所有方式衝撞大法官，「沒看過這麼愚蠢的政黨，急著把自己送上斷頭台。」

吳怡萱稍早透過文字表示，立法院職權刑事法、刑法等修正案，已經在總統府公告後生效，法律一旦生效，全體國人就必須遵守，當然也包含總統，然而卻看到賴清德總統一再透過發言人，恐嚇在野黨「不宜行動」，而柯建銘更是預設立場，在大法官還沒做出裁判結果以前，就已經認定本次修法是違憲。

吳怡萱直言，總統府和民進黨就是在誤導社會大眾，「釋憲案裁判結果出來前，不用遵守法律」，民進黨用聲請釋憲躲避守法，按照總統府和民進黨此番邏輯，未來立法院通過法案不合民進黨的意，就可以用聲請釋憲來逃避，視中華民國法治於無物，民進黨才是毀憲亂政的罪人。

吳怡萱認為，柯建銘把立法院的紛擾歸咎給在野黨，根本就是毫無自知之明，本會期許多法案修法被民進黨抹黑抹紅、醜化民眾黨，「當民進黨用盡全力護航賴總統不要赴立院報告，賴總統的誠信早已蕩然無存。」

柯建銘 民進黨 立法院職權行使法

延伸閱讀

柯建銘證實賴總統涉立院龍頭選舉 黃國昌嗆卓榮泰公然說謊

立院決議邀總統國情報告 柯建銘：違憲不算數 不理就好

洗錢防制法修正案三讀通過 傅崐萁、柯建銘熱冷互見

反對解除登陸禁團令 柯建銘：這是大陸的問題

相關新聞

柯建銘爆：賴清德當選隔天即成立「立法院長改選小組」

針對民眾黨主席柯文哲指稱民進黨團總召柯建銘與賴清德總統政爭，柯建銘今表示，「柯文哲是政治白癡」，在賴清德當選總統隔天，立...

楊懿珊內定駐美 介文汲批：效忠賴清德 派西瓜去也可

民進黨副秘書長兼代理國際部主任的楊懿珊內定將接任駐美副代表一職，由於楊懿珊並非外交系統出身，又再引發外界質疑。前駐紐西蘭...

傳賴清德派「她」任駐美副代表 王鴻薇：分散蕭美琴力量

外傳賴政府內定民進黨副秘書長楊懿珊接任駐美副代表，國民黨立委王鴻薇表示，過往大家認為美方系統由副總統蕭美琴全部掌控，現任...

傳楊懿珊將任駐美副代表 馬文君：應以台灣利益為考量

周刊報導稱，賴政府內定民進黨副秘書長楊懿珊接任駐美副代表，外交部待走完人事流程就會對外公布。立法院外交及國防委員會召委馬...

幼兒園性侵案兒少權法成緊箍咒 監院、衛福部演哪齣

台北市私立培諾米達信義幼兒園爆發「園長之子」毛畯珅涉嫌性侵、猥褻多名女童案，引起家長恐慌之外，媒體因受限於兒童及少年福利與權益保障法規定，無法如實揭露報導，外界早就質疑，原先是為保護兒少隱私的法律，無意間卻成為加害人的「保護傘」。 輿論反彈聲浪沸騰，監察院、衛生福利部緊急滅火，先是澄清幼兒園並非學校，媒體可公布「校名」；之後監察院更主動公告幼兒園全名、教保員姓名，連第一線執行的地方政府也變成「政治批鬥」對象。一種法律如今卻有雙重標準，如同只准州官放火，卻不許百姓點燈，監察院介入政治鬥爭，更是失格。

談川普遇刺喊團結 朱立倫：反觀賴總統「不斷製造衝突」

美國前總統川普從賓州遇襲後，競選聲勢一路高漲。國民黨主席朱立倫今天表示，美方選舉令大家感觸良多，所有的政治領袖在這次事情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。