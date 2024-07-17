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卓榮泰拋「大投資台灣」計畫 鎖定30兆海外保險資金　

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）、副院長鄭麗君（右）與行政院秘書長龔明鑫（左），出席媒體茶敘，回應「經濟發展委員會」等相關議題。記者林澔一／攝影
行政院長卓榮泰（中）、副院長鄭麗君（右）與行政院秘書長龔明鑫（左），出席媒體茶敘，回應「經濟發展委員會」等相關議題。記者林澔一／攝影

行政院長卓榮泰宣布「大投資台灣」計畫，盼建立機制，引領台灣在海外逾30兆的保險資金回流，挹注長照、都更、新創科技等國家戰略產業。至於細節規畫具體方向，將在周四的「經濟發展委員會」上擬定，並送8月的顧問會議討論。

卓榮泰周二指出，當前除了「投資台灣三大方案」，政府將啟動「大投資台灣」計畫，吸引全世界對台灣有信心的人才與資金，投入政府引領的戰略目標上，再創經濟繁榮發展，外界關注兩者差別，將注重哪些產業。

卓榮泰今在行政院媒體茶敘上說明，過去「投資台灣三大方案」已獲取相當好的成績，未來不僅希望促進台商回台投資，更希望龐大的海外資金回流台灣。

他說，國人儲蓄力量很強，海外保險業資金很多，初估逾30兆、7成都在海外，能不能有個管道讓他們回來？有沒有什麼機制可以引領他們投資，且投資在國家重要戰略產業，而非對國內市場產生競爭，破壞市場秩序。

卓榮泰續指，無論是長照、都更、新創科技，都希望能納入更多資金，至於細節如何規劃、執行，將透過周四首度舉行的「經濟發展委員會」取得各部會的配套思考，先訂出具體方向，再請經濟發展委員會顧問進行深入討論。

針對經發會開會頻率，卓說，希望每季至少開一次會，一開始會較頻繁，目前預計8月舉行顧問會議，討論首次會議獲得的初步決定，再化為具體行動。

行政院秘書長龔明鑫補充指出，國內的保險資金逾30多兆，超過一半是買國外商品或投資標的，面臨很大的匯兌風險，每年付出成本達好幾千億，因此他正在思考是否能將這些保險資金留在國內，參與公共工程、長照機構或社會投資；另外，外資也將是「大投資台灣」計畫的資金來源。

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