快訊

川普點名台灣奪走晶片事業 台積電如何因應全球變局？

涉嫌集體性侵30歲女子 日足球國腳佐野海舟當場被逮捕

川普遇襲後「燕子」飛美西 盧秀燕低調固本兼試水溫

柯建銘證實賴總統涉立院龍頭選舉 黃國昌嗆卓榮泰公然說謊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長卓榮泰上午出席媒體茶敘。記者林澔一／攝影
行政院長卓榮泰上午出席媒體茶敘。記者林澔一／攝影

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，早在賴清德總統當選隔天，就有成立「立法院長、副院長改選小組」。民眾黨立委黃國昌表示，行政院長卓榮泰曾說自己沒有涉入立法院正副院長選舉，柯建銘證實卓榮泰公然說謊，有這樣一個把說謊當成喝水的行政院長，如何讓人民相信賴政府會帶來什麼新氣象。

柯建銘上午接受廣播專訪時提及，總統府、行政院、民進黨與立法院黨團是集體決策，早在賴總統當選隔天就成立「立法院長、副院長改選小組」，成員包括他與卓榮泰、立法院前院長游錫堃、國安會諮委馬永成、行政院長辦公室主任林德訓等人。

黃國昌透過文字表示，柯建銘的發言證實卓榮泰公然說謊，卓榮泰曾經說自己沒有涉入立法院正副院長選舉，今年1月18日更在臉書發文聲稱，賴總統沒有涉入立法院長選舉，也沒有指派他進行任何工作，自己從未涉及云云，完全就是在說謊。

黃國昌指出，可笑的是在他拆穿謊言後，卓榮泰還有臉說是「昧於事實的指責」、「誰的公信度比較強就讓社會來公斷」，臉皮之厚令人不敢恭維，請問到底是卓榮泰說謊，還是柯建銘在說謊，「如果是你說謊，要不要收回你的話並向公開道歉？」

卓榮泰 柯建銘 立法院

延伸閱讀

立院決議解除赴陸禁團令 卓榮泰回應了

加強新青安防弊 卓榮泰：不容許5年後爆發問題

卓揆：穩定供電靠電廠如期完工與多元綠能 對新核能態度開放

卓榮泰：新核能若無核安與核廢料問題 可開放討論

相關新聞

楊懿珊內定駐美 介文汲批：效忠賴清德 派西瓜去也可

民進黨副秘書長兼代理國際部主任的楊懿珊內定將接任駐美副代表一職，由於楊懿珊並非外交系統出身，又再引發外界質疑。前駐紐西蘭...

傳賴清德派「她」任駐美副代表 王鴻薇：分散蕭美琴力量

外傳賴政府內定民進黨副秘書長楊懿珊接任駐美副代表，國民黨立委王鴻薇表示，過往大家認為美方系統由副總統蕭美琴全部掌控，現任...

提早顧基層拚黨魁連任？朱立倫：沒事找事 見縫插針

國民黨主席朱立倫今出席國會改革說明會台北場，被外界解讀是顧基層，要為黨主席連任準備。朱立倫今天表示，台灣大概就只有綠媒或...

川普要收台灣保護費 王鴻薇：全民埋單更多軍售？

美國前總統、共和黨總統候選人川普接受媒體專訪談提到台灣議題時表示，台灣拿走所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付錢。國...

2026年將卸任...黃敏惠參加網媒節目談「接班人」 給了這5個字

嘉義市長黃敏惠連任2屆，將在2026年卸任，下屆市長選舉將出現全新的選局，藍綠白陣營都積極備戰，黃敏惠日前參加NOWne...

立院決議解除赴陸禁團令 卓榮泰：立委要對國人安全負責

赴大陸禁團令6月生效，國民黨、民眾黨立院黨團昨聯手通過決議，要求解除。行政院長卓榮泰今指出，立法院要行政院做此種決議，如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。