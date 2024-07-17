柯建銘證實賴總統涉立院龍頭選舉 黃國昌嗆卓榮泰公然說謊

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，早在賴清德總統當選隔天，就有成立「立法院長、副院長改選小組」。民眾黨立委黃國昌表示，行政院長卓榮泰曾說自己沒有涉入立法院正副院長選舉，柯建銘證實卓榮泰公然說謊，有這樣一個把說謊當成喝水的行政院長，如何讓人民相信賴政府會帶來什麼新氣象。

柯建銘上午接受廣播專訪時提及，總統府、行政院、民進黨與立法院黨團是集體決策，早在賴總統當選隔天就成立「立法院長、副院長改選小組」，成員包括他與卓榮泰、立法院前院長游錫堃、國安會諮委馬永成、行政院長辦公室主任林德訓等人。

黃國昌透過文字表示，柯建銘的發言證實卓榮泰公然說謊，卓榮泰曾經說自己沒有涉入立法院正副院長選舉，今年1月18日更在臉書發文聲稱，賴總統沒有涉入立法院長選舉，也沒有指派他進行任何工作，自己從未涉及云云，完全就是在說謊。

黃國昌指出，可笑的是在他拆穿謊言後，卓榮泰還有臉說是「昧於事實的指責」、「誰的公信度比較強就讓社會來公斷」，臉皮之厚令人不敢恭維，請問到底是卓榮泰說謊，還是柯建銘在說謊，「如果是你說謊，要不要收回你的話並向公開道歉？」