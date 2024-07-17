【即時短評】楊懿珊內定駐美副代表 賴政府有雙重考量

賴清德總統外交人事有重要布局，據了解，民進黨副秘書長楊懿珊內定接任駐美副代表。楊懿珊是綠營資深幕僚、外交部長林佳龍人馬，但賴清德掌理民進黨後也受到賴重用，負責督導國際外交事務。楊懿珊這項人事任命，一方面凸顯賴清德與民進黨培養、拔擢青壯世代外交人才；另一方面，在駐美代表俞大㵢陷入挪用公款風波，由深受賴、林賞識的楊懿珊出任駐美副代表，也不無「監軍」用意。

現年45歲的楊懿珊，在前總統陳水扁執政時就投入民進黨內幕僚工作。楊懿珊曾在行政院副院長鄭麗君擔任立委以及文化部長時，分別出任立委辦公室副主任及文化部專委；近年來則襄助林佳龍，曾在林佳龍擔任台中市長時出任台中市政府府文化局主秘，是林佳龍高度倚重的政治幕僚。

賴清德去年開始擔任民進黨主席後，楊懿珊被延攬擔任副秘書長，今年初民進黨前秘書長許立明離職，楊更被賴指派為代理秘書長，時間長達5個多月，賴清德520就職後，繼續任用楊懿珊擔任黨副秘書長，顯見楊懿珊深受賴清德賞識。

楊懿珊畢業於澳洲國家大學（ANU），後取得英國倫敦大學皇家哈洛威學院國際關係碩士。楊懿珊擔任黨副秘書長與代理秘書長期間，內主要負責督導國際外交事務，曾代表賴清德會晤美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩、美國前國家安全顧問波頓等重要人士。

楊懿珊獲得賴清德青睞，內定為新任駐美代表處副代表。據了解，綠營內部認為，除了楊懿珊在國際外交領域原本就有其專業，過去一年多擔任黨職的表現，也受到賴清德肯定與信任，賴清德、民進黨都有意培養楊懿珊「更上層樓」。

俞大㵢近期遭爆料挪用公款，政壇有傳聞是賴清德想用「自己人」的前奏；然而，從俞大㵢事件雷聲大雨點小的發展觀察，縱然賴清德想用自己人，但賴的自己人不一定能獲美方信任與接受，對美關係是我國外交事務的重中之重，今年適逢美國大選年，俞大㵢職務短期內不會異動，等待美選結束產生新總統後，才有可能視情勢發展，重新考量駐美代表人事布局。

此時，楊懿珊內定出任駐美副代表，可是她不具外交任用資格，卻獲破格任用，除了代表她獲得賴清德與林佳龍信任賞識，出任這項新職，也不無近身「密切觀察」俞大㵢的意味。