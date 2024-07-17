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川普要台交保護費 牛煦庭：有無利用價值是關鍵

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委牛煦庭表示，對我國外交政策而言，最大挑戰就是有沒有利用價值，而川普個人的判斷占了更高的權重，因此不確定性大幅提高。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委牛煦庭表示，對我國外交政策而言，最大挑戰就是有沒有利用價值，而川普個人的判斷占了更高的權重，因此不確定性大幅提高。圖／聯合報系資料照片

美國前總統、共和黨總統候選人川普在專訪中提到，台灣拿走了所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付錢，引發關注。國民黨立委牛煦庭表示，對我國外交政策而言，最大挑戰就是有沒有利用價值，而川普個人的判斷占了更高的權重，因此不確定性大幅提高。

牛煦庭表示，川普是商人出身，口號、行銷本就是其專長；轉型民粹政治領袖，選情目前看好，若再任美國總統，對於全世界來說都是很大的變數；而民粹政治領袖的特性就是不確定性，不受傳統建制的規範和制約，從台美關係的角度出發，變數更多，是很大的挑戰。

牛煦庭指出，川普的風格明確，「利己」的精神，一直是他的選戰號召，從過去的中美貿易戰、到川普認為美國不該「無償」介入各地紛爭來看；台灣的半導體、晶片產業，基於國際分工競爭優勢，不適合外移，當然無從提高美國就業機會，不符合川普認定的美國利益；兩岸關係不穩，地緣風險，加上距離的因素，美國介入的風險與成本同樣不低，這也不符合川普的「利己」號召。因此，有這樣的言論，並不意外。

牛煦庭認為，川普政府處理國際事務，也有濃厚的個人色彩和單邊主義風格。而最終是否會以這樣的方式逼迫我國政府，他認為還是和中美關係的變化與談判結果相關。若在中美談判的過程中，台灣有可利用價值，那麼可能不用交「保護費」；反之，若無利用價值，則有被放棄的風險。

牛煦庭說，對我國外交政策而言，最大的挑戰，就是有沒有利用價值，川普個人的判斷占了更高的權重，因此不確定性大幅提高。無論交不交「保護費」我國恐將面對一個更為被動的局面。

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