快訊

川普點名台灣奪走晶片事業 台積電如何因應全球變局？

涉嫌集體性侵30歲女子 日足球國腳佐野海舟當場被逮捕

川普遇襲後「燕子」飛美西 盧秀燕低調固本兼試水溫

白喊話藍綠舉行臨時會 處理NCC人事等案

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團上午舉行「人民想要的，我們做得到！」記者會。記者林銘翰／攝影
民眾黨立法院黨團上午舉行「人民想要的，我們做得到！」記者會。記者林銘翰／攝影

第11屆立法院第1會期昨天落幕，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民眾黨團原本主張繼續延會，沒有得到其他兩大黨的支持，接下來就要處理臨時會的問題， 如果能夠盡早安排，還沒有處理完的議案，就能早日獲得解決，包括國家傳播通訊委員會（NCC）等人事同意權案，也都可以一併加以處理。

民眾黨立法院黨團上午舉行「人民想要的，我們做得到！」記者會，黃國昌表示，國會改革法案三讀通過，民進黨曾經想做，但是卻沒有做到，後來拿到全面執政，背棄當初做的承諾，如今終於寫下歷史新頁，痛苦會過去，美麗會留下，接下來必須繼續深化台灣民主。

黃國昌說，他個人最期待的事情，就是國會聽證調查制度，針對人民關心的問題，一個一個透過聽證調查，把真相攤在全體國人面前，包括國發基金在過去八年淪為紓困基金，昨天在院會被民進黨團拉下協商，「沒有關係，協商冷凍期一個月，一個月以後再來」，等到立法院成立調查委員會，就會揭開很多臭不可聞的黑幕。

有關是否主張舉行臨時會，黃國昌受訪時表示，民眾黨早在一開始就主張延會，「理由很簡單，事情沒做完放什麼假」，只不過沒有得到其他兩大黨的支持，現在既然延會不成，接下來就要處理臨時會的問題，「這個就不是我們席次最小的政黨，可以加以決定。」

黃國昌呼籲，還有不少該做的事情，現在都沒有處理完，因此臨時會的事情，如果能夠盡早安排，很多還沒有處理完的議案，相信都能夠早日獲得解決，包括NCC等人事同意權案，也可以一併加以處理。

另外，立法院經濟委員會成立進口雞蛋調查專案小組，調查小組召集人、民眾黨立委張啓楷受訪時則表示，現在雖然是休會期間，但是依照立法院職權行使法規定，調查小組還是可以運作，包括國民黨立委張嘉郡、鄭正鈐、楊瓊瓔等人，他們在近期就會坐下來好好開會，「我們已經找出至少20個疑點要釐清。」

張啟楷說，在野黨立委們會坐下來，討論什麼時候開始動作，尤其農業部前部長陳吉仲已經表明，不願意參加立法院的聽證會，還聲稱是違憲違法的組織，「那我就要問他，你是大法官嗎？憑什麼說立法院三讀通過的法案、總統公布的法案違憲？」

張啟楷強調，台灣是法治社會，依照法制程序進行，等到討論完成之後，就會如期依法邀請該邀請的人，「現在多數經濟委員會立委，認為陳吉仲應該要被邀請」，因為他是進口巴西蛋、日本蛋關鍵重要人士，而包括中央畜產會前董事長林聰賢、大家看不到真面目的超思公司老闆，也都是要邀請的對象，未來會依法如期邀請他們。

民眾黨 立法院職權行使法 黃國昌

延伸閱讀

府拒賴總統國情報告 黃國昌：選前山盟海誓 選後只剩歹勢

川普要台灣向美付保護費 黃國昌：無可厚非、可以理解

陳吉仲拒參加調查聽證會 張啟楷嗆「當自己大法官」？

大法官問黃國昌行政官員要怎反質詢？ 他搬出北市、南市議會議事規則

相關新聞

楊懿珊內定駐美 介文汲批：效忠賴清德 派西瓜去也可

民進黨副秘書長兼代理國際部主任的楊懿珊內定將接任駐美副代表一職，由於楊懿珊並非外交系統出身，又再引發外界質疑。前駐紐西蘭...

傳賴清德派「她」任駐美副代表 王鴻薇：分散蕭美琴力量

外傳賴政府內定民進黨副秘書長楊懿珊接任駐美副代表，國民黨立委王鴻薇表示，過往大家認為美方系統由副總統蕭美琴全部掌控，現任...

提早顧基層拚黨魁連任？朱立倫：沒事找事 見縫插針

國民黨主席朱立倫今出席國會改革說明會台北場，被外界解讀是顧基層，要為黨主席連任準備。朱立倫今天表示，台灣大概就只有綠媒或...

川普要收台灣保護費 王鴻薇：全民埋單更多軍售？

美國前總統、共和黨總統候選人川普接受媒體專訪談提到台灣議題時表示，台灣拿走所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付錢。國...

2026年將卸任...黃敏惠參加網媒節目談「接班人」 給了這5個字

嘉義市長黃敏惠連任2屆，將在2026年卸任，下屆市長選舉將出現全新的選局，藍綠白陣營都積極備戰，黃敏惠日前參加NOWne...

立院決議解除赴陸禁團令 卓榮泰：立委要對國人安全負責

赴大陸禁團令6月生效，國民黨、民眾黨立院黨團昨聯手通過決議，要求解除。行政院長卓榮泰今指出，立法院要行政院做此種決議，如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。