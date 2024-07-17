白喊話藍綠舉行臨時會 處理NCC人事等案

第11屆立法院第1會期昨天落幕，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民眾黨團原本主張繼續延會，沒有得到其他兩大黨的支持，接下來就要處理臨時會的問題， 如果能夠盡早安排，還沒有處理完的議案，就能早日獲得解決，包括國家傳播通訊委員會（NCC）等人事同意權案，也都可以一併加以處理。

民眾黨立法院黨團上午舉行「人民想要的，我們做得到！」記者會，黃國昌表示，國會改革法案三讀通過，民進黨曾經想做，但是卻沒有做到，後來拿到全面執政，背棄當初做的承諾，如今終於寫下歷史新頁，痛苦會過去，美麗會留下，接下來必須繼續深化台灣民主。

黃國昌說，他個人最期待的事情，就是國會聽證調查制度，針對人民關心的問題，一個一個透過聽證調查，把真相攤在全體國人面前，包括國發基金在過去八年淪為紓困基金，昨天在院會被民進黨團拉下協商，「沒有關係，協商冷凍期一個月，一個月以後再來」，等到立法院成立調查委員會，就會揭開很多臭不可聞的黑幕。

有關是否主張舉行臨時會，黃國昌受訪時表示，民眾黨早在一開始就主張延會，「理由很簡單，事情沒做完放什麼假」，只不過沒有得到其他兩大黨的支持，現在既然延會不成，接下來就要處理臨時會的問題，「這個就不是我們席次最小的政黨，可以加以決定。」

黃國昌呼籲，還有不少該做的事情，現在都沒有處理完，因此臨時會的事情，如果能夠盡早安排，很多還沒有處理完的議案，相信都能夠早日獲得解決，包括NCC等人事同意權案，也可以一併加以處理。

另外，立法院經濟委員會成立進口雞蛋調查專案小組，調查小組召集人、民眾黨立委張啓楷受訪時則表示，現在雖然是休會期間，但是依照立法院職權行使法規定，調查小組還是可以運作，包括國民黨立委張嘉郡、鄭正鈐、楊瓊瓔等人，他們在近期就會坐下來好好開會，「我們已經找出至少20個疑點要釐清。」

張啟楷說，在野黨立委們會坐下來，討論什麼時候開始動作，尤其農業部前部長陳吉仲已經表明，不願意參加立法院的聽證會，還聲稱是違憲違法的組織，「那我就要問他，你是大法官嗎？憑什麼說立法院三讀通過的法案、總統公布的法案違憲？」

張啟楷強調，台灣是法治社會，依照法制程序進行，等到討論完成之後，就會如期依法邀請該邀請的人，「現在多數經濟委員會立委，認為陳吉仲應該要被邀請」，因為他是進口巴西蛋、日本蛋關鍵重要人士，而包括中央畜產會前董事長林聰賢、大家看不到真面目的超思公司老闆，也都是要邀請的對象，未來會依法如期邀請他們。