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楊懿珊內定駐美 介文汲批：效忠賴清德 派西瓜去也可

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
民進黨副秘書長楊懿珊內定接任駐美副代表。(本報資料照片）
民進黨副秘書長楊懿珊內定接任駐美副代表。(本報資料照片）

民進黨副秘書長兼代理國際部主任的楊懿珊內定將接任駐美副代表一職，由於楊懿珊並非外交系統出身，又再引發外界質疑。前駐紐西蘭大使介文汲批評「只要效忠賴清德就好了！」他質疑，民進黨政府從蔡英文開始就已經打破所有外交系統的規矩和慣例，只要民進黨喜歡，「派個西瓜去也可以」。

外交部對楊懿珊的人事案表示，有關外館人事相關傳聞，外交部現階段沒有資訊，也沒有進一步評論。

介文汲指出，外交工作相當重視歷練，若沒這方面歷練，可能連公文、電報都不會看，通常如果沒有相關背景，不是一兩個月就能上手，有時甚至一兩年都還沒進入狀況，反而成為整個體系的負擔。

介文汲強調，外交工作有一定的行規，要讓駐在國信得過，首先傳遞訊息要精準、要能嚴守秘密，對字裡行間的弦外之音也要能聽得懂。職業外交官有特別的溝通交往方式，要長期在圈子裡待過才會清楚。

他警告，以楊懿珊的背景，恐怕連美方也不會信任，如果無法得到對方信任，也不會發揮功能。介文汲批評，如果不信任外交官，只想派監軍去監視外館，對外交體系只是打擊沒有幫助，反而讓體系更不能發揮功能。

國民黨立委王鴻薇也質疑，楊懿珊駐美等於是「把黨工變副代表」，難道那麼多外交人才都不能用？賴清德政府的做法等於是踐踏所有外交人才，任用私人莫此為甚。

另一方面，吳釗燮的另一位心腹大將，也是前第一夫人吳淑珍的好友羅太太的女婿吳智賢近期也從華府調回台北，8月起將調往副總統蕭美琴辦公室任職，吳智賢雖是外交特考出身，但升遷過快還是曾引發議論。王鴻薇質疑，吳釗燮在外交體系的勢力非常龐大，如果仍然主導相關人事，是否是凌駕了現任外長林佳龍？

吳釗燮 外交部 民進黨

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