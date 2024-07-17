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傳賴清德派「她」任駐美副代表 王鴻薇：分散蕭美琴力量

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照

外傳賴政府內定民進黨副秘書長楊懿珊接任駐美副代表，國民黨立委王鴻薇表示，過往大家認為美方系統由副總統蕭美琴全部掌控，現任駐美代表俞大㵢也是接任蕭美琴，賴清德總統在對美系統安插自己人，就是要分散蕭美琴的力量。

周刊報導指稱，楊懿珊擁有國際、外交專業，畢業於英國倫敦大學皇家哈洛威學院國際關係碩士，更是外交部長林佳龍多年倚重的核心幕僚，賴清德去年接任民進黨主席，獲延攬出任黨副秘書長，可見深獲賴、林雙重信任。報導更稱，外交部待走完人事流程就會對外公布。

針對楊懿珊可能擔任駐美副代表，王鴻薇表示，民進黨庫通國庫，現在人也是這樣，楊懿珊根本就是黨工，不是外交官出身的，一下子就去當副代表，這完全是政治任命，對外交體系的士氣打擊會滿大的，因為駐美是第一志願，現在賴清德安插自己的黨工進去，難道外交體系沒有人才了嗎？

王鴻薇提及，俞大㵢是接任蕭美琴，也可以算是前總統蔡英文的人選，現在賴清德安插自己的人，在那邊盯著俞大㵢，等於有一個監軍在旁邊，而這又是把國內的鬥爭延伸到國外的駐外單位，對最近已經烏煙瘴氣的外交圈是負面作用。

王鴻薇表示，賴清德怎麼可能完全把對美工作交給蕭美琴，從海基會前董事長鄭文燦的事件就已經出現賴系跟英系的大戰，現在賴清德還想要延伸到外交體系，因為過往大家認為美方系統都掌握在蕭美琴手上，俞大㵢可能一時換不了，所以就找一個監軍，同時也分散蕭美琴的力量。

俞大㵢 蕭美琴 賴清德

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