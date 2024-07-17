【重磅快評】奇才賴清德 用憲法毀憲法、用民主反民主

立法院會昨天通過「邀請總統進行國情報告」決議案，邀請賴總統到立法院進行國情報告並接受立委提問。不過總統府已明白拒絕，指在憲法法庭裁判前，任何憲政機關均不宜採取行動。

以總統的高度，賴清德應該說的是，在憲法法庭裁判宣告違憲前，任何憲政機關和任何人均不宜違反法律。如今，賴清德不但違逆民意、鼓動違法，更儼然以大法官自居，擺明違反自己公布的法律。

目前全為前總統蔡英文提名的大法官，早就是蔡政府的守護神，現在更與時間賽跑，要為賴政府解圍。各界預期，對於府、院、監、黨就國會改革法案提出的釋憲案與暫時處分聲請，大法官裁判結果應無懸念。因此賴清德有恃無恐。

然而，在憲法法庭未完成裁判宣布國會改革法案違憲前，法律就是法律，任何人都沒有不遵守法律的空間。這是基本的法治原則。賴清德卻超越憲法法庭之上，逕自宣布國會改革法案違憲，拒絕遵守；破壞法治與民主，莫此為甚。

更何況，即使是惡法亦法，法律未廢止或宣告無效前仍是法律。就像立法院三讀通過國會改革五法後，賴清德雖然大表反對，甚至仿効前總統陳水扁之例加註不同意見，仍須以總統身分公布施行；因為這不僅是總統的職權，更是總統的憲法義務。

至於總統的不同意見，除循行政院向立法院提請覆議外，只能就涉其職權適用憲法疑義部分聲請釋憲。但在立法院否決政院覆議案之後，以及憲法法庭作成違憲裁判或暫時處分之前，總統都不應違反國會多數通過並經自己公布施行的法律。賴清德不僅對抗國會、對抗民意，也違反民主和法治原則。

其實，賴總統進行國情報告並回應立委提問，包括發言時間、人數、順序和政黨比例等程序事項，都尚待立法院黨團協商決定。換言之，國情報告還是要等立法院黨團協商出結果，才能進行；而這還有得吵，甚至可能到憲法法庭趕工做成暫時處分凍結，立院都還沒吵出結果。不過，賴清德已經不耐而峻拒。

國會改革五法是不是違憲，是全部或部分違憲，是哪部分違憲，不待憲法法庭裁判，賴清德說了算；他以憲法裁判者自居，凌駕於法律和民意之上，甚至指導大法官釋憲。但如果賴清德可以這樣違法逾憲，民眾可否收到交通違規罰單時，主張道交條例不合理，並在修法前拒繳罰款？

賴清德堪稱百年奇才，一篇就職演說能把「一中憲法」解釋成「新兩國論」依據，實為「用憲法毀憲法」的典範。面對國會改革，賴清德不但當家鬧事，召喚青鳥反國會，恐嚇在野黨；又一方面公布法律，一方面破壞法律。賴清德說不希望任何人「用民主反民主」，他自己卻正在示範「用民主反民主」。