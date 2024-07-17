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綠營2026台南市長黨內之戰開打 林俊憲的起手式登場

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
立委林俊憲今天上午到南區金鑾宮關心地方事，他表示，今晚的競選市長起手式，是在佳里區舉辦宣講會，並聽區地方聲音。記者鄭惠仁／攝影
立委林俊憲今天上午到南區金鑾宮關心地方事，他表示，今晚的競選市長起手式，是在佳里區舉辦宣講會，並聽區地方聲音。記者鄭惠仁／攝影

台南市立委林俊憲、陳亭妃的2026黨內市長初選早在立委選舉過後就啟動，雙方下鄉服務、為農漁民爭權益、為地方爭取建設不遺餘力，但林俊憲尚未宣布要選市長，不過，今天將舉辦首場大佳里區後援幹部會，也是競選台南市長起手式。他說，將聽取鄉親聲音、了解地方需求，除了繼續爭取經費也了解施政需求與改進方向。

「競選台南市長起手式，立委林俊憲舉辦首場佳里、西港、七股後援幹部座談會，現場民眾齊聚表達相挺」，針對2026市長選舉一直採低調，沒有像陳亭妃正式宣布要爭取黨內提名，角逐台南市長大位的林俊憲，隨著陳亭妃不顧被正國會除名，要角逐民進黨中執委，進而選中常委，林俊憲的策略也在改變，服務處昨晚發出通知，今晚7點要在佳里區蔘天地婚宴外燴餐廳，舉辦大佳里區後援幹部座談會。除林俊憲之外，將有立委郭國文、市議員蔡蘇秋金、陳秋宏、郭鴻儀、朱正軒、黃肇輝、蔡筱薇及400多名鄉親出席。

林俊憲今天上午到南區金鑾宮關心廟前空地將闢為收費停車場，與市府、國產署及廟方、地方人士討論。林俊憲被問及今晚有競選台南市長起手式的活動，他說，這場宣講會由後援會幹部發起，也有許多鄉親要來參加，主要是讓大家了解國會所發生的事，並向鄉親報告最近民進黨執政所遇到的事情，以及要如何處理和解決。另，聽取鄉親對地方需求、施政的相關建議。

對於市長選舉，林俊憲表示，在市長選舉上依照原來的節奏和規畫，最主要是和各地鄉親請教，以及了解各地的需求，是勉勵與努力，還是批評，都來聽取意見，而鄉親對地方施政也最清楚，希望藉此，了解這幾年來地方施政上還有什麼要改進，以及可爭取的，進而來向中央、總統賴清德來爭取。

林俊憲 立委選舉

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