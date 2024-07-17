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川普要台灣向美付保護費 黃國昌：無可厚非、可以理解

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
美國前總統川普遭遇槍擊事件，民主黨和共和黨同聲譴責暴力，美國總統拜登多次公開談話呼籲冷靜。歐新社
美國前總統川普遭遇槍擊事件，民主黨和共和黨同聲譴責暴力，美國總統拜登多次公開談話呼籲冷靜。歐新社

美國前總統川普近日接受媒體專訪，談到美國經濟與台灣等廣泛議題，聲稱台灣應該向美國支付保護費，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，川普作為美國總統候選人，發表以美國利益為重的政見，「我覺得無可厚非、可以理解」，不過面對美國總統選後，可能產生的國際情勢變局，賴清德總統的對策主張是什麼。

川普日前接受「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）專訪，這段訪問是在川普正式獲得共和黨提名參選總統的前幾周進行，明確表達如果再度掌權的種種打算，儘管美國兩黨都支持台灣，但是對抗中共攻台的態度不冷不熱，部分源自於對經濟的不滿。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，目前正在美國大選期間，川普作為一位總統候選人，「我覺得無可厚非、可以理解」，強化台美彼此的友誼，除了價值的共享以外，包括在任何的國際關係，不能永遠只有要求、單方面的給予，這樣的關係不會可長可久。

不過，黃國昌也說，面對未來的國際情勢，還有美國總統大選以後，可能產生的重大變局，「請問賴清德政府的對策主張，到底是什麼？」

川普 美國大選 黃國昌

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