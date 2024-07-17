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影／勤跑說明會尋求連任黨主席？朱立倫：特定媒體製造對立

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（右二）上午前往台北大安區成功民眾活動中心，出席第三波民主改革「國會改革說明會」，針對勤跑說明會是否為選黨主席做準備尋求連任？朱立倫表示特定的媒體沒事找事，製造對立，說明會是很好跟基層互動機會，希望民意代表們多多參加。記者曾學仁／攝影
國民黨主席朱立倫（右二）上午前往台北大安區成功民眾活動中心，出席第三波民主改革「國會改革說明會」，針對勤跑說明會是否為選黨主席做準備尋求連任？朱立倫表示特定的媒體沒事找事，製造對立，說明會是很好跟基層互動機會，希望民意代表們多多參加。記者曾學仁／攝影

國民黨黨主席將在明年改選，針對勤跑說明會是否為選黨主席做準備尋求連任？朱立倫上午前往大安區成功民眾活動中心出席第三波民主改革「國會改革說明會」，受訪時表示大概綠媒或特定的媒體沒事找事，製造對立，說明會是很好跟基層互動機會，希望民意代表們多多參加。

朱立倫主席表示國會改革說明會是因為立法院國會改革，以及相關民生法案所做的說明會，預計要辦110幾場，他盡量抽空參加20幾場，希望各地包括地方首長，還有很多民意代表，能把國會這段時間努力成果跟大家說明，這是很好跟基層互動機會，希望民意代表們多多參加。

對於盧秀燕月底將訪美，傳出多人勸進明年挑戰主席。朱立倫強調又是在製造特定謠言，製造盧秀燕困擾，盧秀燕跟新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，都是最重要的國民黨藍軍領袖，做城市外交都是非常應該的。

國民黨主席朱立倫（中）上午前往台北大安區成功民眾活動中心，出席第三波民主改革「國會改革說明會」，針對勤跑說明會是否為選黨主席做準備尋求連任？朱立倫表示特定的媒體沒事找事，製造對立，說明會是很好跟基層互動機會，希望民意代表們多多參加。記者曾學仁／攝影
國民黨主席朱立倫（中）上午前往台北大安區成功民眾活動中心，出席第三波民主改革「國會改革說明會」，針對勤跑說明會是否為選黨主席做準備尋求連任？朱立倫表示特定的媒體沒事找事，製造對立，說明會是很好跟基層互動機會，希望民意代表們多多參加。記者曾學仁／攝影
國民黨主席朱立倫（中）上午前往台北大安區成功民眾活動中心，出席第三波民主改革「國會改革說明會」，針對勤跑說明會是否為選黨主席做準備尋求連任？朱立倫表示特定的媒體沒事找事，製造對立，說明會是很好跟基層互動機會，希望民意代表們多多參加。記者曾學仁／攝影
國民黨主席朱立倫（中）上午前往台北大安區成功民眾活動中心，出席第三波民主改革「國會改革說明會」，針對勤跑說明會是否為選黨主席做準備尋求連任？朱立倫表示特定的媒體沒事找事，製造對立，說明會是很好跟基層互動機會，希望民意代表們多多參加。記者曾學仁／攝影
國民黨主席朱立倫（前排中）上午前往台北成功區民活動中心，出席第三波民主改革「國會改革說明會」，針對勤跑說明會是否為選黨主席做準備尋求連任？朱立倫表示特定的媒體沒事找事，製造對立，說明會是很好跟基層互動機會，希望民意代表們多多參加。記者曾學仁／攝影
國民黨主席朱立倫（前排中）上午前往台北成功區民活動中心，出席第三波民主改革「國會改革說明會」，針對勤跑說明會是否為選黨主席做準備尋求連任？朱立倫表示特定的媒體沒事找事，製造對立，說明會是很好跟基層互動機會，希望民意代表們多多參加。記者曾學仁／攝影

國會改革 朱立倫

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