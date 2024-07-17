立院決議解除赴陸禁團令 卓榮泰：立委要對國人安全負責

赴大陸禁團令6月生效，國民黨、民眾黨立院黨團昨聯手通過決議，要求解除。行政院長卓榮泰今指出，立法院要行政院做此種決議，如果國人去了，發生任何料想不到的行為，還是要行政院負責，而非立法院負責，他也盼立委了解，對於國人的人身安全，必須要能負得起責任。

卓榮泰上午偕副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫等人出席媒體茶敘。媒體問及，中國大陸日前頒布懲戒台獨22條規定，傳出有在中國發展的外國企業基於安全考量，考慮將台灣員工送出中國？卓說，中國方面單方宣布新規，對國人沒有任何拘束力，更無任何司法管轄權。

卓榮泰表示，經政院了解，應該不是撤離，而是在這時間點，若將台灣員工派到中國大陸工作，要盡量謹慎思考，「不只是工作，去旅遊等，也都要謹慎思考」。

另針對在野黨聯手通過決議解除國人組團赴陸觀光限制，卓榮泰說，坦白說，如果國人去了，發生任何料想不到的行為，立法院要行政院做這樣的決議，到時候真的有事情發生，還是回頭要行政院負責，「站在負責任態度，現在也只是強烈呼籲國人，對自己赴中國大陸做任何工作也好、旅遊也好各種行為，務必要非常謹慎小心」。

卓榮泰呼籲，希望立委了解，此時要負擔的責任是重的，對國人的人身安全，必須要能負起責任。