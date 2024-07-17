提早顧基層拚黨魁連任？朱立倫：沒事找事 見縫插針

國民黨主席朱立倫今出席國會改革說明會台北場，被外界解讀是顧基層，要為黨主席連任準備。朱立倫今天表示，台灣大概就只有綠媒或特定媒體，沒事找事，要製造對立或見縫插針。國民黨預計要辦逾百場說明會，他盡量抽空參加20幾場，這是一個跟基層互動很好的機會，希望民意代表們多多參加。

朱立倫今天表示，國會改革說明會是因為立法院國會改革，以及相關民生法案，希望各地包括地方首長，還有很多的民意代表，能把國會這一段時間的努力成果，跟大家做說明。

立法院昨天休會，朱立倫也說，這個會期真的非常不簡單，民進黨團傾一切之力，想要扮演護航者的角色，要全力杯葛、對抗。尤其是賴清德總統就任將近兩個月，民進黨的反守為攻，完全是用暴力、用攻擊方式對付國民黨跟民眾黨團；但大家還是願意團結一致，真的是一忍再忍，還通過54個重要的法案和議案，真的不簡單。

朱立倫表示，尤其他看到最後的會期當中，國民黨團不斷的用最大的耐心、退讓，希望讓民生法案通過。立法院長韓國瑜用了最大的心血、最多的智慧，讓這些法案一一協商完成、一一通過，不管防詐、或是對兒少、對長者、就業等民生議題法案，包括健保、公糧收購等，最後都能落實，這才是真正大家要看到的國會。

針對國會改革進入憲法法庭辯論的下半場攻防，朱立倫說，他相信這是對台灣民主最大的考驗，民進黨反民主、反改革，已經到無所不用其極，甚至想要動用干預憲法法庭、操控憲法法庭，最後再用民粹式的霸免，想重新奪得他的多數，這個都是台灣反民主、民粹的、非常錯誤的反面示範。他相信有智慧的選民，最後人民都會站出來，維護真正的改革，維護真正的民主。

朱立倫說，在民進黨不斷的杯葛當中，國民黨有這樣的成績，真的非常感佩立法院的黨團，不管是總召、書記長以及所有的立委同志。