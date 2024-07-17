川普要收台灣保護費 王鴻薇：全民埋單更多軍售？

美國前總統、共和黨總統候選人川普接受媒體專訪談提到台灣議題時表示，台灣拿走所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付錢。國民黨立委王鴻薇指出，川普政策始終如此，不過此話是否代表已年年創新高的對台軍售數字未來可能還會再增加，而且是由全民買單？

川普接受「彭博商業周刊」專訪，討論到台灣議題。川普說，「他們確實100％奪取了我們的晶片事業，我認為，台灣應該付給我們保護費。」川普還說要捍衛一個在地球另一端的小島，實際上相當困難。

王鴻薇表示，川普政策一向如此，無論是對歐洲、韓國都是一樣，想要收取保護費。

不過王鴻薇指出，現在兩岸充滿許多不確定因素，關係越來越緊張，即便美國希望維持兩岸現狀，但是不是代表我國未來可能要付出更多代價，才能尋求美國協助？

王鴻薇說，現在對美軍購數字不斷創下新高，未來是不是還要提供更多資金來支應軍售案或保護費？納稅人是否會因此付出更多的稅金？