快訊

公立醫院委外照服員常「精神恍惚鼻上有白粉」 驚爆院內吸毒還藏識別證卡套

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

公司虧錢員工也減薪？證交法「加薪條款」三讀通過 業界卻掀反彈聲浪

川普要收台灣保護費 王鴻薇：全民埋單更多軍售？

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

美國前總統、共和黨總統候選人川普接受媒體專訪談提到台灣議題時表示，台灣拿走所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付錢。國民黨立委王鴻薇指出，川普政策始終如此，不過此話是否代表已年年創新高的對台軍售數字未來可能還會再增加，而且是由全民買單？

川普接受「彭博商業周刊」專訪，討論到台灣議題。川普說，「他們確實100％奪取了我們的晶片事業，我認為，台灣應該付給我們保護費。」川普還說要捍衛一個在地球另一端的小島，實際上相當困難。

王鴻薇表示，川普政策一向如此，無論是對歐洲、韓國都是一樣，想要收取保護費。

不過王鴻薇指出，現在兩岸充滿許多不確定因素，關係越來越緊張，即便美國希望維持兩岸現狀，但是不是代表我國未來可能要付出更多代價，才能尋求美國協助？

王鴻薇說，現在對美軍購數字不斷創下新高，未來是不是還要提供更多資金來支應軍售案或保護費？納稅人是否會因此付出更多的稅金？

川普 王鴻薇 美國

延伸閱讀

川普要台灣向美付保護 吳思瑤：台美合作無間

川普「右耳包紗布」連2晚現身共和黨全代會！政敵海利表態力挺

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

CNN：伊朗企圖行刺川普 與賓州暗殺未遂案無關

相關新聞

提早顧基層拚黨魁連任？朱立倫：沒事找事 見縫插針

國民黨主席朱立倫今出席國會改革說明會台北場，被外界解讀是顧基層，要為黨主席連任準備。朱立倫今天表示，台灣大概就只有綠媒或...

川普要收台灣保護費 王鴻薇：全民埋單更多軍售？

美國前總統、共和黨總統候選人川普接受媒體專訪談提到台灣議題時表示，台灣拿走所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付錢。國...

2026年將卸任...黃敏惠參加網媒節目談「接班人」 給了這5個字

嘉義市長黃敏惠連任2屆，將在2026年卸任，下屆市長選舉將出現全新的選局，藍綠白陣營都積極備戰，黃敏惠日前參加NOWne...

立院決議解除赴陸禁團令 卓榮泰：立委要對國人安全負責

赴大陸禁團令6月生效，國民黨、民眾黨立院黨團昨聯手通過決議，要求解除。行政院長卓榮泰今指出，立法院要行政院做此種決議，如...

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

美國前總統、共和黨總統候選人川普接受媒體專訪，他在談及台灣議題時直言，台灣拿走了所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付...

川普稱台應向美付保護費 朱立倫：審慎客觀看美大選

美國共和黨總統候選人川普挑戰白宮大位聲勢暴漲。川普日前接受外媒專訪時談及台灣議題時直言，台灣拿走了所有晶片業務，要美國提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。