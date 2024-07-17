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川普要台灣繳保護費 卓榮泰：台美對印太和平有共同責任

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰今偕副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱、副發言人謝子涵出席媒體茶敘。記者黃婉婷／攝影。
行政院長卓榮泰今偕副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱、副發言人謝子涵出席媒體茶敘。記者黃婉婷／攝影。

美國前總統、共和黨總統參選人川普挑戰白宮大位聲勢暴漲，他在接受媒體專訪時直言，台灣拿走所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付錢。行政院長卓榮泰表示，台美過去保有友好關係，會努力維持並往更好的方向走，雙方對台海、印太地區有共同責任，「我們願意付出更多的責任，這是在防衛我們自己、保障安全。」

川普說日前接受外媒「彭博商業周刊」專訪，談到台灣議題時，他明確表示，儘管美國兩黨都支持台灣，但他對抗中共攻台的態度不冷不熱，部分源自對經濟的不滿；更稱台灣奪取美國的晶片事業，「台灣應該付給我們保護費。」

卓榮泰在行政院媒體茶敘回應，行政院注意到川普的談話，大家應該清楚，台美關係近幾年來狀況非常堅定，台海跟印太地區的和平穩定，是雙方的共同責任和目標，感謝美國經常在台灣安全、國際發聲給予很多支持，讓台灣更加堅定身為國際村一員，對區域和平穩定有共同責任。

卓榮泰指出，台灣穩定加強國防預算和恢復義務役役期，以及強化社會韌性，展現身為國際一份子的責任，只要持續展現相關能力，就能得到更多國家的資助。

卓榮泰表示，台美過去保有友好關係，會努力維持並往更好的方向走，雙方對台海、印太地區有共同責任，「我們願意付出更多的責任，這是在防衛我們自己、保障安全。」

媒體追問，川普數度宣稱台灣拿走美國晶片事業，未來若當選，是否會要求台灣將尖端晶片量能移轉到美國？卓榮泰指出，美國是民主成熟國家，人民會在大選做出明確選擇，當前台美實質關係遠遠超過其他具有外交的國家，台灣尊重美國人民的選擇，也祝福大選順利進行，未來雙方會在過去基礎上，往好的發展，「我們只能做這樣的努力和祝福」。

卓榮泰強調，台灣在高科技產業供應鏈位居關鍵地位，市場製造雖然分散，但廠商會把研發留在台灣，當前台灣具有垂直產業鏈、科技人才，他有信心高端技術會留在台灣，「這是對台灣最好的選擇。」

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