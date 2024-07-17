影／立委林俊憲競選市長起手式 陳亭妃：我每天都是

民進黨台南市長黨內初選宣戰？立委林俊憲今晚7點舉辦首場佳里、西港、七股後援幹部座談會，以「競選台南市長起手式」為主軸，邀集立委郭國文及多位市議員到場，聲勢浩大，對此，立委陳亭妃回應，「每一天都是我的起手式」，相較之下「有人現在才剛開始在起手式」。

距離2026年地方選舉雖還有1年多時間，但民進黨台南市長黨內初選已提前開打，相較積極表態爭取參選的陳亭妃，新系立委林俊憲以往對於市長初選議題態度相較曖昧，僅在台南各地高掛看板，並未公開表態，如今，選在非選區的佳里，舉辦首場「競選台南市長起手式」後援幹部座談會，立委郭國文、市議員蔡蘇秋金、陳秋宏、郭鴻儀、朱正軒、黃肇輝及蔡筱薇等人也將出席，看似暗中與對手陳亭妃較勁。

陳亭妃身為「北門郡的女兒」，在台南沿海一帶頗有知名度，對於林俊憲首場「競選台南市長起手式」後援幹部座談會挑在佳里，陳亭妃說，市長這一局，自己6、7年來每天不斷努力，走遍每一個地方，希望了解每個人的需要，因此「每一天都是我的起手式」，也希望讓民眾認識陳亭妃跟別人不一樣。

她表示，所有的規畫藍圖都在自己的腦袋中，走遍37區上山下海，讓每一個地方都能看到陳亭妃的蹤跡，使民眾對自己一點都不陌生，且在6年前初選時，早已準備好「市長白皮書」，如今只是把白皮書加乘，從觀光、科技、產業及文化等結合著手，要為台南帶來更多人。

陳亭妃也指出，自己不僅是具有堅韌柔性的女性，也能傾聽民眾的聲音，6年多來的腳步更證明「陳亭妃已經準備好了」，而相較之下，「有人現在才剛開始在起手式」，相信會給民眾有不一樣的感覺。