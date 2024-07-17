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川普要台灣向美付保護 吳思瑤：台美合作無間

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，台灣跟美國間各項交流合作無間。記者林縉明／攝影
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，台灣跟美國間各項交流合作無間。記者林縉明／攝影

美國前總統、共和黨總統候選人川普，日前接受彭博專訪談及台灣議題時，川普提到，台灣拿走了所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付錢。 民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，川普的說法無從評論，美國協防台灣，台美間經貿國防合作無間，這就是台美合作彼此強大基礎。

吳思瑤表示，強化台美間各項交流，讓台美發展平等互惠，台美經貿交流各項作為合作無間，這就是台美合作的強大基礎。

吳思瑤說，大家都關心川普說要不要交保護費這件事，其實川普副手范斯非常清楚挺台、反中，多次發言都稱中國是美國最大威脅，美國會盡一切努力，跟台灣強化國防經貿各種交流，川普跟范斯跟台灣關係合作符合現行台灣政府外交政策。

「台灣安全要自己守護」，吳思瑤強調，台灣持續強化國防自主，這也是民進黨政府努力的方向，自己的國防要靠自己做最大努力貢獻。

國防 川普 美國

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