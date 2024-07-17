2026年將卸任...黃敏惠參加網媒節目談「接班人」 給了這5個字

嘉義市長黃敏惠連任2屆，將在2026年卸任，下屆市長選舉將出現全新的選局，藍綠白陣營都積極備戰，黃敏惠日前參加NOWnews今日新聞自製節目「鄉民大學問」，主持人、模仿民眾黨主席柯文哲的藝人郭子乾問她「接班人是誰？」黃說「以民意為主！」另名主持人黃暐瀚說，下屆市長若出現「三腳督」，民進黨人選會比較有機會。

黃敏惠曾任一屆國大代表、三屆立委、四任市長，創地方自治史紀錄，在嘉市政治影響力無人能及，黃暐瀚以「一代（國大代表）三法（立法委員）四長（四屆市長）」稱譽黃敏惠，本屆市長任期屆滿前，是否栽培接班人，引人注目，黃敏惠上節目對政治敏感議題回答審慎。

模仿柯文哲的藝人郭子乾問她「接班人是誰？」黃敏惠說，以民意為主，嘉義市是民主聖地，不分藍綠只有是非黑白，嘉義人不問你是什麼政治顏色，但人才要夠出色，推出最好的人才，誰當市長是由人民決定，不是由誰決定，希望嘉義市成為台灣民主標竿。

黃暐瀚問黃敏惠說，2021年因為疫情，嘉義旅宿為1年133萬人，到了2022年直接跳到187萬，他好奇為何在沒有陸客情況下，嘉市旅宿人次仍不斷增加。黃敏惠說，嘉市這幾年並未因疫情減少住房率，即便沒有陸客，但國人開始注意六都之外城市各有特色，嘉市更做足準備，願意跟所有人做朋友。