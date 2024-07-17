快訊

江坤俊捲性騷風波！鄭凱云前同事揭「其實他是不能認錯」內幕

川普遇襲後共和黨全代會維安緊繃 一持槍被捕一遭警擊斃

日本旅遊遇闌尾炎！台人「1原因」被醫院拒收 靠駐大阪辦事處撿回一命

2026年將卸任...黃敏惠參加網媒節目談「接班人」 給了這5個字

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（右）日前參加《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》錄製，接受主持人黃暐瀚（左）訪問。記者魯永明／翻攝
嘉義市長黃敏惠（右）日前參加《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》錄製，接受主持人黃暐瀚（左）訪問。記者魯永明／翻攝

嘉義市長黃敏惠連任2屆，將在2026年卸任，下屆市長選舉將出現全新的選局，藍綠白陣營都積極備戰，黃敏惠日前參加NOWnews今日新聞自製節目「鄉民大學問」，主持人、模仿民眾黨主席柯文哲的藝人郭子乾問她「接班人是誰？」黃說「以民意為主！」另名主持人黃暐瀚說，下屆市長若出現「三腳督」，民進黨人選會比較有機會。

黃敏惠曾任一屆國大代表、三屆立委、四任市長，創地方自治史紀錄，在嘉市政治影響力無人能及，黃暐瀚以「一代（國大代表）三法（立法委員）四長（四屆市長）」稱譽黃敏惠，本屆市長任期屆滿前，是否栽培接班人，引人注目，黃敏惠上節目對政治敏感議題回答審慎。

模仿柯文哲的藝人郭子乾問她「接班人是誰？」黃敏惠說，以民意為主，嘉義市是民主聖地，不分藍綠只有是非黑白，嘉義人不問你是什麼政治顏色，但人才要夠出色，推出最好的人才，誰當市長是由人民決定，不是由誰決定，希望嘉義市成為台灣民主標竿。

黃暐瀚問黃敏惠說，2021年因為疫情，嘉義旅宿為1年133萬人，到了2022年直接跳到187萬，他好奇為何在沒有陸客情況下，嘉市旅宿人次仍不斷增加。黃敏惠說，嘉市這幾年並未因疫情減少住房率，即便沒有陸客，但國人開始注意六都之外城市各有特色，嘉市更做足準備，願意跟所有人做朋友。

黃敏惠分享嘉義市的好吃美食、好玩景點，讓嘉市觀光產值屢創新高，市府推出青創政策，吸引年輕人返鄉創業、消費，她說，「嘉市缺的從來不是計畫，而是中央的支持跟鼓勵。」

嘉義市長黃敏惠（左二）日前參加《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》錄製，接受主持人黃暐瀚（左）及模仿民眾黨主席柯文哲的藝人郭子乾（右二）訪問。記者魯永明／翻攝
嘉義市長黃敏惠（左二）日前參加《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》錄製，接受主持人黃暐瀚（左）及模仿民眾黨主席柯文哲的藝人郭子乾（右二）訪問。記者魯永明／翻攝

嘉義 黃敏惠 黃暐瀚

延伸閱讀

嘉義市長選戰進入新局 他掛看板展現企圖心

定向越野／總統盃陳彥龍摘金 黃敏惠帶傷照樣無人可敵

166名青年成年禮 嘉市府送美食鍋「照顧自己家人不擔心」

嘉市購物節玩法升級「3重抽」 百萬轎車、歐洲機票曝光

相關新聞

2026年將卸任...黃敏惠參加網媒節目談「接班人」 給了這5個字

嘉義市長黃敏惠連任2屆，將在2026年卸任，下屆市長選舉將出現全新的選局，藍綠白陣營都積極備戰，黃敏惠日前參加NOWne...

拒參加調查聽證會 陳吉仲挨批「當自己大法官」

立法院經濟委員會成立「進口蛋調查專案小組」，農業部前部長陳吉仲為去年專案進口雞蛋期間的農業部長，也因進口蛋爭議事件下台，...

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

美國前總統、共和黨總統候選人川普接受媒體專訪，他在談及台灣議題時直言，台灣拿走了所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付...

邀總統國情報告被秒拒 執政黨全都扮起大法官

立法院國民黨與民眾黨昨天聯手通過「邀請總統進行國情報告」決議案，總統府隨即表示，在憲法法庭裁判前，任何憲政機關均不宜採取行動，再度表明賴總統「不奉陪」的態度；農業部前部長陳吉仲更說，立院進口蛋調查小組是違憲違法組織，不可能出席調查…。執政黨從總統到前官員都不願服膺總統公布的法律，還企圖透過大法官「自己人」以「暫時處分」凍結國會改革法案，再利用判決前空窗期來沒收國會監督權，誰反民主？誰反改革？國人看得很清楚。

遭控濫花公帑 俞大㵢自寫報告？外交部否認

我國駐美代表俞大㵢遭指控浮報帳目、濫花八百萬元公帑購買奢華家具，立法院日前要求說明公費支用情形。外交部回函指出，駐美代表...

駐泰前代表莊碩漢涉性騷 監院通過彈劾

我駐泰前代表莊碩漢涉性騷案，監察院表示，已通過監委張菊芳、王麗珍、紀惠容所提，對莊碩漢涉性騷擾女部屬通過彈劾，全案移送懲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。