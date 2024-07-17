盤點首會期戰績 國民黨團：在野合作 拒絕綠委橡皮圖章護航

16日立法院會挑燈夜戰，清倉法案，16日立法院會亦為第一會期最後院會。國民黨立法院黨團盤點第一會期通過的重要法案，表示以在野合作的國會多數拒絕民進黨橡皮圖章立委的護航，這就是對行政院、總統府最好的監督及防腐機制，也是人民力量的展現，這才是人民想看到的國會。

國民黨團表示，16日立法院會為第一會期最後一次院會，經過朝野各黨團密集協商及表決，完成許多重大法案修正及通過重要主決議成果滿滿，主要包括9大面向，包括組織改革、嚴打詐騙、民生永續、保護兒少、青年加薪、銀光樂活、東部重建、族群多元、放下對立等。

國民黨團指出，組織改革部分，是陽光透明、專業效率，通過NCC組織法修正案，刪除「萬年護航」條款，將屆期任滿得延任條款刪除，以公開、公平、公正的方式提名選任委員，提高NCC行政效率，完善廣電監察機制。

國民黨團表示，嚴打詐騙部分，是提升偵查、重懲犯罪。通過「詐欺犯罪危害防制條例」，業者協助防詐入法、加重犯罪刑責、提高假釋門檻，犯罪者必須付出代價；通過通訊保障及監察法修正案，增訂電信業者保存通訊紀錄供調取，共同打擊網路不法活動；通過刑事訴訟法修正案，納入科技專章，將偵查不公開規則入法，讓檢調犯罪偵查能力跟上時代。

國民黨團提到，民生永續部分，是專業審議、環保共存。通過電業法第49條修正案，明訂經濟部電價審議委員會組成名單中「學者專家、民團代表不得少於2分之1」，打破政府壟斷審議機制，納入專業民間聲音，督促政府導正錯誤能源政策；通過「全民健保法」修正案，落實健保點值0.95元，通過主決議，健保點值在114年6月底前平均應達0.95元，解救血汗醫護；通過「海洋保育法」，海洋保育必須由全民、政府、原住民、漁民共同守護，並納入「審議會」多元決策機制，保障在地居民權益。同時也調漲公糧價格5元，保障農民收益，協助農民對抗通膨。

國民黨團表示，保護兒少部分，嚴懲犯罪、即時下架。通過「兒少性剝削防制條例」修正案、刑法第286條修正案，加重影像性犯罪刑責、讓網路世界罪犯無所遁形，讓國家幼苗可以平安成長。

國民黨團進一步說，青年加薪部分，是制度促進、留住人才。包括中小企業發展條例第36-2條修正案、證交法第14條修正案，以制度鼓勵企業為青年朋友加薪，為國家、社會、企業留才，為台灣經濟發展創造機會。

國民黨團表示，銀光樂活部分，是壯年世代、增進就業。因應高齡、少子化世代來臨，將65歲強制退休年齡放寬，勞資協商可延後退休，補充勞動力市場人力，持續為家庭、社會貢獻心力；東部重建部分，加速振興、平安回家。通過主決議加速、加深、加快地震災後重建之力度及強度，協助災民早日回歸正常生活，並決議在12年內完成花東快速公路建設，給花東民眾一條安全回家的路。

國民黨團也提到，族群多元部分，保障少數、大步向前。通過「新住民基本法」和地方制度法修正案，制定新住民基本法讓新住民權益保障進入一個新的時代，同時讓都會區的山地原住民朋友能有更多的機會為原住民發聲爭取權益。