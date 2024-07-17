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新國會首會期落幕 韓國瑜：朝野難免碰撞 也團結合作

聯合報／ 記者黃婉婷唐筱恬／台北即時報導
今天是立法院本會期延會最後一天，立法院從上周五展開法案大清倉，朝野今天更數度上演表決大戰，最終順利在晚間11時50分畫下句點。記者曾原信／攝影
今天是立法院本會期延會最後一天，立法院從上周五展開法案大清倉，朝野今天更數度上演表決大戰，最終順利在晚間11時50分畫下句點。記者曾原信／攝影

16日是立法院本會期延會最後一天，立法院從上周五展開法案大清倉，朝野今天更數度上演表決大戰，最終順利在晚間11時50分畫下句點。韓國瑜表示，本屆三黨不過半，幾乎有一半是新進立委，難免碰撞磨合，但也有溫暖團結合作的一面。

韓國瑜感嘆，他30年前還是立委，充滿理想，30年後看到委員、官員互動質詢，深感民主太可貴，不管怎麼樣，立院今天都得到成果，本會期總共通過55個議案，包括保障人民權益、打擊詐騙、保護海洋生態等，都有非常不錯成績單，代表立法院向各界至上最高謝意，祝福大家平安健康。

隨後，行政院長卓榮泰偕副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫現身議場，感謝各黨派立委，並一一握手致意。卓榮泰、鄭麗君也藍綠黨團成員拍下大合照，為任內首個立法院會期結束留下紀念。

行政院長卓榮泰偕副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫現身議場，感謝各黨派立委。記者曾原信／攝影
行政院長卓榮泰偕副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫現身議場，感謝各黨派立委。記者曾原信／攝影
行政院長卓榮泰向立法院長韓國瑜表達感謝，並與各黨立委一一握手致意。記者曾原信／攝影
行政院長卓榮泰向立法院長韓國瑜表達感謝，並與各黨立委一一握手致意。記者曾原信／攝影

立法院 鄭麗君 韓國瑜

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