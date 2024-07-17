聽新聞
test
0:00 / 0:00
新國會首會期落幕 韓國瑜：朝野難免碰撞 也團結合作
16日是立法院本會期延會最後一天，立法院從上周五展開法案大清倉，朝野今天更數度上演表決大戰，最終順利在晚間11時50分畫下句點。韓國瑜表示，本屆三黨不過半，幾乎有一半是新進立委，難免碰撞磨合，但也有溫暖團結合作的一面。
韓國瑜感嘆，他30年前還是立委，充滿理想，30年後看到委員、官員互動質詢，深感民主太可貴，不管怎麼樣，立院今天都得到成果，本會期總共通過55個議案，包括保障人民權益、打擊詐騙、保護海洋生態等，都有非常不錯成績單，代表立法院向各界至上最高謝意，祝福大家平安健康。
隨後，行政院長卓榮泰偕副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫現身議場，感謝各黨派立委，並一一握手致意。卓榮泰、鄭麗君也藍綠黨團成員拍下大合照，為任內首個立法院會期結束留下紀念。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言