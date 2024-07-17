新國會首會期落幕 韓國瑜：朝野難免碰撞 也團結合作

16日是立法院本會期延會最後一天，立法院從上周五展開法案大清倉，朝野今天更數度上演表決大戰，最終順利在晚間11時50分畫下句點。韓國瑜表示，本屆三黨不過半，幾乎有一半是新進立委，難免碰撞磨合，但也有溫暖團結合作的一面。

韓國瑜感嘆，他30年前還是立委，充滿理想，30年後看到委員、官員互動質詢，深感民主太可貴，不管怎麼樣，立院今天都得到成果，本會期總共通過55個議案，包括保障人民權益、打擊詐騙、保護海洋生態等，都有非常不錯成績單，代表立法院向各界至上最高謝意，祝福大家平安健康。