國會挑燈夜戰清倉法案 「新住民基本法」壓線通過三讀
立法院會加速清倉法案中，審議新住民專法時，國民黨、民眾黨團堅持訂定更高位階的「新住民基本法」，民進黨團要求維持「新住民權益保障法」，最終在藍白聯手下，法案名稱確定更改，並要求內政部應設置新住民事務專責中央三級行政機關。
立法院長韓國瑜上周五召集朝野研商攸關新住民權益的法案，歷經三小時討論，確定法案名稱依行政院版訂為「新住民權益保障法」，但民進黨團幹事長吳思瑤隔日透過臉書發文，指民進黨拆了大地雷，擋下民眾黨立委麥玉珍要透過更高位階的「新住民基本法」，凌駕取代「兩岸條例」對陸配的管制規定。
此番言論引發民眾黨團強烈不滿，宣布撤簽朝野協商結論，並於今日立法院會提出修正動議，名稱堅持使用「新住民基本法」，立法精神中提到「保障新住民各項人權，應不受歧視、排擠」，爭議條文則加上但書「政府對於不同國籍或地區之新住民，除法律另有規定外，行政措施應一律平等」。
針對法案名稱，在藍白聯手狀況下，正式更名為「新住民基本法」，立法精神、主管機關部分，則照國民黨團版本通過，為落實憲法保障多元文化精神，保障新住民基本權益，建立共存共榮族群關係，特制定本法，同時確立此法主管機關為內政部。
三讀條文中，擴大新住民定義，包含各國來台居留的婚姻移民、專業人士、技術移民和投資移民，保障對象也擴及新住民子女。
另針對專責機關設置辦法，亦通過藍白版本，內政部應設置新住民事務專責中央三級行政機關，以統籌規劃、研究、諮詢、協調、推動、促進新住民就學、就業、培力、關懷協助及多元服務的相關事宜；上述機關設立前，行政院為審議、協調本法相關事務，涉及各目的事業主管機關執掌者，必要時得召開跨部會首長會議，會同各目的事業主管機關辦理之。
三讀條文規定，政府應每五年進行調查，並設置新住民發展基金；推動新住民與其子女及家庭照顧輔導服務、人力資源培訓及發展、無障礙語言環境、建構多元文化社會，有效整合政府及民間資源。
三讀條文指出，政府應辦理新住民照顧服務措施，並輔導其子女；保障新住民勞動權益、提供關懷扶助措施、通譯服務、使用媒體，以及鼓勵提供新住民語言學習、促進新住民相關研究、投入公共參與。
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