AIT處長谷立言：應對地緣政治挑戰

美國在台協會（ＡＩＴ）台北處長谷立言（Raymond Greene）日前就任，他昨在ＡＩＴ臉書上透過影片表示，台灣面臨嚴峻的地緣政治挑戰，作為處長的首要任務就是應對這些挑戰，他將持續與台灣朝野各界合作，強化台灣安全與韌性。

谷立言在影片中表示，這是他第三度派駐台灣，廿年前首次來台時，許多美國人對台灣不了解，如今全球人民都知道台灣蓬勃的民主、世界一流的經濟體制、創新的文化及活躍的公民社會；美國在台協會持續努力與台灣朝野政黨以及各界人士攜手合作，強化台灣的安全、深化台灣社會的韌性，以及擴展台灣的國際連結，進一步推展已經「堅若磐石」的美台關係，包括經濟、科技、文化和人文交流。

此外，鏡週刊昨報導，負責督導民進黨國際事務的現任黨副秘書長楊懿珊，內定接任駐美副代表（公使），待外交部走完人事流程，就會對外公布。