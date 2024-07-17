遭控濫花公帑 俞大㵢自寫報告？外交部否認

我國駐美代表俞大㵢遭指控浮報帳目、濫花八百萬元公帑購買奢華家具，立法院日前要求說明公費支用情形。外交部回函指出，駐美代表處實際購置家具支出為一三九萬餘元，非媒體報導的金額，但又有媒體爆料該報告是俞大㵢自己寫的，無公信力可言。外交部昨表示，該調查並非駐美代表處單方面提供資訊，外交部也有調查。

俞大㵢遭媒體爆料花費八百萬元整修官邸、亂花公帑，並以副總統蕭美琴名義，採購名牌用品報公帳。針對立法院外交及國防委員會要求說明，外交部回函指出，有關媒體報導駐美國代表處採購財產的單價及支出總金額，與駐處實際支出數不符，經統計駐處館長職務宿舍實際購置家具設備支出折合新台幣一三九萬四八八二元。

對於俞大㵢是否返台說明，外交部發言人劉永健昨在例行記者會表示，駐美代表處已提供書面報告，外交部也據此完成調查結果，並已依立法院外交及國防委員會臨時提案要求答覆立委。

至於媒體報導，外交部調查為駐美代表處一面之詞，甚至是俞大㵢自己寫的，劉永健說，調查報告一方面是駐美代表處提交書面報告，該部也據此完成調查的結果，並非完全單方面由代表處提供資訊，外交部也有調查。

國民黨立委王鴻薇質疑，若調查報告出自俞大㵢之手，能查出什麼真相？也枉費駐外人員爆料；民進黨繼續掩飾駐美代表浪費公帑的行徑，且近期屢傳駐外代表發生浪費公帑、甚至霸凌的狀況，紀律無法被真正整頓。

國民黨立委徐巧芯則說，她也會詢問外交部：俞大㵢被控浪費公帑，項目包含床墊、咖啡機、沙發等，有無單據？若能夠提供相關單據佐證，證明確實向外交部核銷，就能證明俞大㵢所說為真，但若不願提供，媒體所言就有可信度。