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山地原住民議員 4縣市各增1席

聯合報／ 記者林縉明／台北報導

立法院會昨天三讀通過地方制度法部分條文修正案，除山地鄉外，新增非6都縣市山地原住民人口在1500人以上者，可選出山地原住民議員席次，預估彰化、雲林、基隆與新竹市將各增1席山地原住民議員，此名額為外加，不會影響原議員總額數。

現行地制法第33條規定，直轄市平地原住民、山地原住民人口在2000人以上者，應選出原住民議員名額；非6都縣市部分，平地原住民人口在1500人以上者，應有平地原住民選出的縣市議員名額，而山地原住民議員的應選名額產生條件是規定有「山地鄉」者，而非以人數為依據。

立法院會昨三讀通過地方制度法第33條修正案，條文明定有山地原住民人口在1500人以上或有山地鄉者，應有山地原住民選出的縣議員名額；市及無山地鄉之縣，有原住民人口在1500人以上者，應有山地原住民選出的議員名額。

立委高金素梅三讀後發言表示，這次修法完成3大里程碑，透過法制打破山地原住民跟平地原住民隔閡，未來都會區原住民，只要合計人口達門檻，就可以共選出原住民議員。修法通過後，彰化、雲林、基隆、新竹市當各增加1席原住民議員。

彰化 議員

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