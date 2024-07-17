駐泰前代表莊碩漢涉性騷 監院通過彈劾

我駐泰前代表莊碩漢涉性騷案，監察院表示，已通過監委張菊芳、王麗珍、紀惠容所提，對莊碩漢涉性騷擾女部屬通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

彈劾審查會投票結果，主張彈劾成立者共有十一人，包括監委王美玉、蕭自佑、葉大華、林郁容、蘇麗瓊、高涌誠、王幼玲、田秋堇、賴鼎銘、蔡崇義、范巽綠；主張不成立者，僅監委鴻義章一人。

監院表示，莊碩漢任職我國駐泰代表兼館長於出差執行公務期間，基於長官部屬上下權力不對等關係，違反乙女意願，握乙女之手，當手部回暖後，對乙女握手仍持續一段時間。

監院指，莊碩漢要求乙女至其房間討論修改致詞稿等之言語及肢體性騷擾行為，令乙女感到害怕、不舒服及被冒犯，但礙於其權勢不敢伸張。

監院指出，莊碩漢之行為違反性別自主分際，已符合性別工作平等法之性騷擾定義，外交部亦為相同認定，其性騷擾行為不僅侵犯被害人人格尊嚴，並嚴重影響外交人員之聲譽及形象，有違公務員服務法相關規定，情節重大，監察院已於七月四日審查通過彈劾案。