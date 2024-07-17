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拒參加調查聽證會 陳吉仲挨批「當自己大法官」

聯合報／ 記者李柏澔林銘翰／台北報導
農業部前部長陳吉仲。記者李柏澔╱攝影
農業部前部長陳吉仲。記者李柏澔╱攝影

立法院經濟委員會成立「進口蛋調查專案小組」，農業部前部長陳吉仲為去年專案進口雞蛋期間的農業部長，也因進口蛋爭議事件下台，外界關注他是否接受該小組調查？陳吉仲昨天表示：「那個違憲違法的組織，我怎麼會去參加？」調查小組召集人、民眾黨立委張啓楷回應，不論對立法有多不滿意，都應該秉持法治精神，不是自己當起大法官，陳吉仲為台灣民主法治作出最壞示範。

陳吉仲昨出席「台灣生物多樣性論壇暨生物多樣性典範獎頒獎典禮」，受訪指出，無論是二○二二年底的日本蛋還是二○二三年短期專案進口的巴西蛋，新冠疫情期間，國人雞蛋需求增加約百分之廿，每日需求量增加到二四○○萬顆，但因為地方自治條例的限制，許多縣市的禽舍沒辦法順利進行更新，也導致雞蛋供應一直上不來，調度雞蛋的政策帶來的效益絕對高於成本，絕對可受社會公評。

他強調，進口專案沒有廠商賺取暴利，這些都可以公開檢視，沒有必要隨著在野黨團起舞，而且進口蛋調查小組是在違憲違法的架構下所成立，不認為民眾可以接受。

張啟楷透過新聞稿表示，陳吉仲打臉賴清德總統的指示，藐視國會所作成的決議，而且不敢面對政策成敗、不敢向國人說明政策過程和真相。

張啓楷說，台灣是法治社會，不論對目前立法多不滿意，執政黨都應該秉持法治精神，而不是自己當起大法官，直接否定有效力的法律；賴清德總統不願意到立法院進行國情報告，正所謂上樑不正下梁歪，總統都有這樣沒有法治觀念的態度，也難怪同黨的農業部前部長有樣學樣，實為台灣民主法治的最壞示範。

張啓楷直言，陳吉仲說不來立法院，已經違反賴總統公布的法令；憲法法庭尚未宣布違憲，豈能先判定違憲，直接打臉賴總統的總統令，同時也違反國會作成的決議？如果陳吉仲真認為是好的政策、有好的成果，更應該到國會進行「成果展示」，說明高明的決策及採購進口蛋過程。

張啓楷認為，對於農業部、中央畜產會及農業部力挺的超思、亮采等公司，陳吉仲到國會進行聽證說明，有助於澄清國人疑慮，陳吉仲、中央畜產會前董事長林聰賢不應該閃避，甚至找藉口打預防針，「請到立法院面對國人直球對決」。

農業部 陳吉仲 雞蛋

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