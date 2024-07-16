綠反公糧調漲又不提異議 張嘉郡批：只有政治沒有農民

立法院會今日決議，要求農業部將公糧收購價格增加5元，由現行的26元調整為31元。對於民進黨立委發言反對，民進黨立法院黨團卻又不提出異議，國民黨立委張嘉郡表示，民進黨只看政治利益，沒有為農民考量，獲得全場掌聲。

國民黨和民眾黨立法院黨團今天提出修正動議，主張公糧收購價提高5元。在廣泛討論時，民進黨立委邱議瑩、鍾佳濱上台發言反對公糧調漲，呼籲支持農業部提出的「1集2轉3加3」方案；但民進黨團並未反對，兩案未經表決就通過。張嘉郡在完成程序後發言，民進黨只看政治利益，沒有為農民考量，獲得全場掌聲。

張嘉郡表示，萬物齊漲、耕種成本也增加，公糧收購價格已凍漲13年，基層農民苦不堪言，長年來配合政府卻被迫老年轉業，要求農業部必須遵守立法院決議，照顧弱勢的基層農民。

張嘉郡指出，50年前，政府為了獎勵稻作，推出公糧收購制度，農民相信政府、配合政府，50年後政府用「稻產過剩」為由，讓老農一輩子賴以維生的技能變成無勇武之地，對這些基層老農而言是情何以堪、欲哭無淚。

張嘉郡提到，前一次公糧價格調整已經是13年前，她擔任立委的時期所爭取，這13年來，勞工基本工資調整12次，上漲43%，軍公教薪資也調整4次，調整幅度14%，物價指數上升15%、農作成本上升25%，萬物齊漲，耕作成本也漲，唯獨繳交公糧的農民收入無法增加。

張嘉郡表示，農業部可以鼓勵農民轉契作，做品牌、推行銷，但不要忘了基層還有3成的老農是靠繳交公糧為生，她要替這些基層農民發聲，這也是立法院會議以決議方式要求農業部以調整公糧收購價格的具體行動，來照顧這些基層農民。

張嘉郡質疑，農業部的官員坐在台北辦公室評論公糧收購制度，但這些人敢走到農村去面對這些6、70歲，一輩子聽政府話的老農民，親口跟他們說：「現在國家稻米產量很多了，不需要這麼多稻了！轉業吧！你們說得出口嗎？」

張嘉郡呼籲，公糧收購價格提高5元，這是政府對基層農民最基本的照顧與尊重，請農業部遵守立院的決議，讓基層農民能夠有尊嚴的得到溫飽。