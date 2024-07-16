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基隆9樣態判無效連署 拆樑聲明：不排除訴訟確保公民權

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市選委會9樣態判無效連署人，拆樑今晚最新聲明：不排除任何訴訟確保公民權行使。記者游明煌／攝影
基隆市選委會9樣態判無效連署人，拆樑今晚最新聲明：不排除任何訴訟確保公民權行使。記者游明煌／攝影

針對基隆市選委會決議，查對連署人名冊疑似偽造，或2人1組查對意見不一，寄送查詢單後認定標準，列出查詢單回覆的9種樣態都判定為無效連署人。山海公民拆樑行動小組今晚發出聲明，基隆選委會不得僅因當事人未回復或未於期限內回復查詢單，當成刪除事由，不排除任何訴訟，確保公民權的行使。

聲明稿指出，針對近期基隆地方選委會所採取之連署書審核模式，聲明立場如下：第一， 中央選舉委員會對於基隆罷免案核屬具備指揮監督之事務管轄權限。

第二，基隆地方選委會作為主辦選舉委員會，應盡力協助公民行使憲法第 133 條所保障之罷免權，以合法且適當之方法查對連署人名冊。

第三， 基隆地方選委會不得僅因當事人未回復或未於期限內回復查詢單，作為連署人名冊予以刪除之事由。

發言人李晏蓉表示，山海公民拆樑行動不願因近期社會輿論的紛紛擾擾而抹滅地方基層人員的辛勞，呼籲相關利害人士不應以個人立場來影響地方選委會的中立原則。身為一個公民團體，他們將捍衛自身的權益，更不排除任何訴訟，確保我們公民權的行使。

基市選委會判定為無效連署的9種樣態，分別為限時掛號信件附回執逾期招領、限時掛號信件附回執查無此人、限時掛號信件附回執拒領、查詢單有回覆但未簽名或未蓋章、查詢單有回覆但未勾選是或否、查詢單有回覆但勾選是及否2個選項、未回覆查詢單、逾期回覆查詢單和其他。

基市選委會 基隆 山海公民拆樑行動

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