遭疑押寶共和黨 外交部：與美兩大黨友好、出席全代會是慣例

美國共和黨全代會登場，有學者投書媒體稱，駐美代表處曾派員多次會見共和黨委員會人士，疑押寶共和黨。外交部今天表示，台灣與美國兩黨關係密切，台灣參與民主黨全國代表大會代表團也將於8月出發。

台灣國際戰略學會副研究員蔡炫投書媒體指出，在總統賴清德指揮下，駐美代表處副處長傅曉玲赴密爾瓦基，多次會見美國共和黨委員會人士，疑似押寶共和黨以獲得該黨重視。

外交部今天回覆記者提問表示，台灣與美國共和及民主兩黨關係一向密切友好，歷年來兩政黨的黨代表大會均邀請台灣組團參加，今年也循例籌組跨黨派代表團出席。

外交部指出，台灣各主要政黨皆推薦指派黨務主管或黨籍立委參團，藉此機會與美國政要互動，推動政黨外交。台灣代表團參與共和黨全國代表大會的跨黨派代表團已於本周出發，目前相關活動皆順利進行。

外交部表示，台灣參與民主黨全國代表大會代表團將於8月出發。外交部及駐美國代表處循例將提供團員必要協助，以確保兩團的訪美行程都能順利完成。