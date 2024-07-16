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3度派駐台灣 谷立言錄影問好聊未來任務

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）日前正式就任，他今在AIT臉書上透過影片表示，台灣面臨嚴峻的地緣政治挑戰，作為處長的首要任務就是應對這些挑戰，他將持續與台灣朝野各界合作，強化台灣安全與韌性。圖／取自AIT臉書
美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）日前正式就任，他今在AIT臉書上透過影片表示，台灣面臨嚴峻的地緣政治挑戰，作為處長的首要任務就是應對這些挑戰，他將持續與台灣朝野各界合作，強化台灣安全與韌性。圖／取自AIT臉書

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）日前正式就任，他今在AIT臉書上透過影片表示，台灣面臨嚴峻的地緣政治挑戰，作為處長的首要任務就是應對這些挑戰，他將持續與台灣朝野各界合作，強化台灣安全與韌性。

谷立言日前就任AIT處長，今透過美國在台協會臉書，錄製影片向台灣民眾問好。谷立言在影片中表示，這是他第三度派駐台灣，20年前首次來台時，許多美國人對台灣不了解，如今全球人民都知道台灣蓬勃的民主、世界一流的經濟體制、創新的文化以及活躍的公民社會。

谷立言說，全球人民也意識到，台灣面臨嚴峻的地緣政治挑戰以及其對全球和平與繁榮的影響，作為美國在台協會的處長，首要任務就是應對這些挑戰。他指出，美國在台協會持續努力與台灣朝野政黨以及各界人士攜手合作，強化台灣的安全、深化台灣社會的韌性，以及擴展台灣的國際連結，進一步推展已經「堅若磐石」的美台關係，包括經濟、科技、文化和人文交流。

影片 美國在台協會 谷立言

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