藍白聯手！立院決議邀總統國情報告、撤銷赴中禁團令

立法院藍白黨團16日強勢表決下，總統賴清德將要到立法院以新法進行國情報告！但賴清德先前已表態，要等釋憲後再行動；民進黨立委鍾佳濱也指出，新法有違憲疑慮，在釋憲前應採用舊規。另外，立法院也表決通過，解除行政院頒布的赴中禁團令。

綠委籲以舊規報告

國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團日前分別提案，建請立法院會作成決議，在新任行政院長施政方針報告前，依「立法院職權行使法」規定，邀請賴總統至立法院就國家大政方針進行國情報告。由於朝野黨團對於國民黨團、民眾黨團的提案，在經過協商冷凍期1個月後，仍無法達成共識，因此16日進行表決。

在藍白人數優勢下，朝野立委經表決，先後通過國民黨團、民眾黨團所提修正動議，決議立法院依立法院職權行使法規定，邀請賴總統至立法院就國家大政方針進行國情報告，並依法回應立委的問題，其發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定。

但賴總統日前在總統府發表敞廳談話時曾明確表態，指立法院三讀通過的法律涉及違憲，且總統府已提出釋憲，要等到釋憲結果出爐之後再做決定。民進黨立委鍾佳濱發言時也說，賴總統是依照原有的職權行使法，現在的擴權修法已經牴觸憲法，在憲法法庭尚未做出暫時處分前，應以舊法來行使。

優先開放小三通

另外，交通部觀光署今年宣布禁組團赴中國旅遊，國民黨立法院黨團日前提案，為積極爭取離島經濟發展，請立法院作成決議，立即解除禁止人民組團赴大陸觀光之限制。在藍白人數優勢下，表決通過國民黨團、民眾黨團所提修正動議，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光。

民進黨院黨團幹事長吳思瑤在程序後發言指出，2023年台灣赴中有176萬人，中國來台只有22.6萬人，今年上半年，台灣赴中超過100萬人，中國來台只有15萬人。台灣是開放的一方，未能恢復兩岸觀光旅遊的障礙是中國，國民黨應當向中國要求去除障礙，而非對自己的政府施壓，這是搞錯方向。

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