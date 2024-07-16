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立院邀賴國情報告 總統府迅速打槍：應等憲法法庭裁判結果
立法院會今天經表決，決議立法院依立法院職權行使法規定，邀請賴清德總統至立法院進行國情報告。總統府發言人郭雅慧表示，為了尊重憲法嚴肅性，在憲法法庭裁判前，任何憲政機關均不宜採取行動。
在藍白立委聯手下，立法院會今先後通過國民黨團、民眾黨團所提修正動議，決議立法院依立法院職權行使法規定，邀請賴總統至立法院就國家大政方針進行國情報告，並依法回應立委的問題，其發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定。
總統府表示，關於立法院三讀通過的立法院職權行使法，憲法法庭已經在7月10日召開過準備程序，目前釋憲案及暫時處分案皆正由憲法法庭審理當中。郭雅慧呼籲，為了尊重憲法嚴肅性，在憲法法庭裁判前，任何憲政機關均不宜採取行動。
郭雅慧強調，賴總統不只一次表達，願在合法、合憲前提下，赴立法院進行國情報告；然而，此次立法院三讀通過的相關法案，審議程序引發社會高度疑慮，雖然憲法法庭裁判的結果未知，但既有違憲疑慮，自應等候憲法法庭裁判結果。
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