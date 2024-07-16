瓜國議長拜會賴清德 重申台瓜友誼長存

賴清德總統今天接見瓜地馬拉共和國國會議長羅慕斯（Nery Abilio Ramos y Ramos）時表示，期盼台灣和瓜地馬拉在各領域深化交流合作，持續提升邦誼。羅慕斯則說，瓜地馬拉人民和政府將永遠感謝台灣人民與政府；瓜國國會訪團來訪，要重申他們的承諾，台灣永遠在他們心中最重要的位置，台瓜友誼長存。

賴總統致詞時首先代表中華民國台灣，熱烈歡迎羅慕斯率領國會主席團成員，以及執政黨代表所組成的跨黨派議員訪團來到台灣。對於瓜地馬拉近來發生暴雨災情，賴總統再次表達關切和慰問。台灣會持續密切關注災情發展，提供必要協助，也期盼災區民眾能夠早日回復正常生活。

賴總統表示，瓜地馬拉是台灣的堅實友邦，「我們不僅共享自由、民主等普世價值，也都是熱愛和平的國家」。瓜地馬拉國會多年來，持續以通過決議文等方式，支持台灣的國際參與。羅慕斯也在今年1月上任後，首次出訪就來到台灣，他要向議長及國會友人表達最誠摯的感謝。

羅慕斯表示，瓜國國會今年致函「世界衛生組織」(WHO)秘書處，支持台灣以觀察員身分參加第77屆「世界衛生大會」（WHA）以及世界衛生組織的各項會議、機制和活動，為台灣和全世界人類健康做出貢獻。

羅慕斯提到，台灣對瓜地馬拉提供無數嘉惠瓜國人民的合作計畫，因此他要代表瓜國最高民意機構，重申台灣與瓜地馬拉兩國友誼忠誠友好，合作關係不斷，互惠互利的邦誼歷久彌堅。

在這場會晤中，羅慕斯也代表瓜地馬拉共和國國會，將5月通過的支持台灣參與國際組織決議文，親自遞交給賴總統，紀念台瓜之間堅定的友誼。