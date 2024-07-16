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健保點值須達0.95元…預算缺口700億 衛福部：暫不動保費

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部次長林靜儀表示，明年6月達到平均點值0.95元，對衛福部而言是很大的挑戰。圖／聯合報系資料照片
衛福部次長林靜儀表示，明年6月達到平均點值0.95元，對衛福部而言是很大的挑戰。圖／聯合報系資料照片

健保法點值保障確定不入法，將採用主決議方式，在明年6月底前達到平均點值1點0.95元。衛福部次長林靜儀表示，對衛福部而言是很大的挑戰，目前已經在著手盤點健保中非疾病治療的支出，將挪出總額支出，希望爭取公務預算支應，若是要達到1點0.95元，至少需要找出700億元預算，但暫時沒有保費調整規畫。

立法院今通過主決議，健保點值保障不透過修改第62條，而是採主決議方式，在明年6月30日達到平均點值0.95元。林靜儀表示，感謝各黨團願意用主決議方式來處理，若入法保障點值形同實質取消總額，但是要在明年中達到目標，對衛福部是很大挑戰。但至少現在還是在有總額的體制下處理，預估至少要籌措到700多億元。

林靜儀說，衛福部相關司署正在盤點，把篩檢、預防保健等非疾病治療業務，改以公務預算處理，如已經著手的癌症基金跟護理夜班津貼等用公務預算處理，其餘部分仍在行政院爭取預算中，預計等明年預算書通過後，才會較為明朗。現在距離700億元仍有超過一半的差距，對於衛福部來說是很大的挑戰。另，目前暫時沒有明確保費調整的規畫。

林靜儀表示，接下來將審查明年支出預算，年底前也要完成健保的總額協商，才能完成初步財務盤點，希望大家多給一些時間。至於未來是否擔心醫療服務會有衝量的問題？她說，目前仍在總額制度下，會跟醫界說明，衛福部也會盡量找尋財源。

健保點值 林靜儀 衛福部

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