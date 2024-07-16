不甩立院決議公糧漲價？農業部：續推1集2轉3加3

立法院今天決議通過公糧收購價格每公斤調漲新台幣5元，農業部表示，感謝立委對農民的關心，公糧調漲影響整體農業均衡發展，將持續推行「1集、2轉、3加3」，保障農民收益。

立法院會今天通過決議案，要求農業部應綜合考量各項成本，包括人工、肥料及物價指數，將公糧收購價格自每公斤26元調升5元以上，並加速提升整體雜糧種植面積的計畫，以因應近年物價劇烈波動導致務農成本提高，體恤基層農民。

農業部發布新聞稿回應，感謝立委對農業的支持及對農民的關心，基於公糧調漲影響層面廣泛，不僅涉及整體稻米產業的發展，也對產業均衡發展影響深遠；經審慎評估及與產業溝通後提出「1集、2轉、3加3」稻米產業精進政策，可真正提升整體稻農收益、調整稻米產業結構、促進農業永續發展及確保糧食安全自主。

農業部長陳駿季日前說明，公糧收購僅剩台灣在執行，目前進入市場銷售的民糧占7成、公糧占3成，最適當的水稻生產面積是24萬公頃，從中抽離3%到5%，就能支撐稻米價格高於公糧收購價；近年持續推動轉作下，民國112年民糧每百台斤收購價已達1063元，集團產區契作價格每公斤26到29元，高於公糧收購26元，即可證實。

農業部表示，調高公糧收購也會使得地租、農藥、資材、種苗等產業鏈生產成本調漲，不只稻米，其他包含果樹、蔬菜、花卉、雜糧特作等產業，也會受影響。

關於「1集、2轉、3加3」策略，農業部說明，「1集」為鼓勵公糧農民加入集團產區，加碼獎勵金每公頃1萬元，種植優質品種獎勵金提高至1萬3000元，並鼓勵集團產區拓展外銷，提升稻米產業，並有助契作價格提高。

「2轉」為加強推動旱作雜糧措施，包含第1期作針對易缺水的水庫灌區及雲林高鐵沿線顯著地層下陷區，轉旱作節水獎勵金提高每公頃2萬元；第2期作針對原種稻土地，經輔導轉種植綠色環境給付計畫的轉作或契作作物及地方特色作物，加碼不種稻轉作獎勵每公頃1.5萬元。

以上農民若與集團產區契作，則再加碼獎勵金每公頃5000元。此外，為強化契作契銷連結，獎勵雜糧集團產區營運主體每公頃1萬元，並提高農機設備補助比例。

「3加3」為推動水稻收入保險優質加強型目標價格至少加3元，讓種植優質稻米的農民收益保障增加，可強化產業風險韌性，促進稻米產業升級，同時開發多元米糧加工品、強化行銷量能，並增加食米量，加強米糧加工品外銷，預計整體政策目標3年內，每公斤乾穀價格提高3元以上。