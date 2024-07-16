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上任首要任務 AIT處長谷立言：應對台灣地緣政治挑戰

中央社／ 台北16日電
美國在台協會（AIT）台北辦事處新任處長谷立言。圖／聯合報系資料照片
美國在台協會（AIT）台北辦事處新任處長谷立言。圖／聯合報系資料照片

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）9日就任，他今天透過影片表示，台灣面臨嚴峻的地緣政治挑戰，作為處長的首要任務就是應對這些挑戰；將持續與台灣朝野各界合作，強化台灣安全與韌性。

谷立言就任後已拜會總統賴清德、副總統蕭美琴以及部會首長，他今天則在美國在台協會臉書，透過影片和台灣民眾問好。

谷立言在影片中表示，這是他第3度派駐台灣，20年前首次來台時，許多美國人對台灣不了解，如今全球人民都知道台灣蓬勃的民主、世界一流的經濟體制、創新的文化以及活躍的公民社會。

谷立言說，全球人民也意識到，台灣面臨嚴峻的地緣政治挑戰以及其對全球和平與繁榮的影響，作為美國在台協會的處長，首要任務就是應對這些挑戰。

他指出，美國在台協會持續努力與台灣朝野政黨以及各界人士攜手合作，強化台灣的安全、深化台灣社會的韌性，以及擴展台灣的國際連結，進一步推展已經「堅若磐石」的美台關係，包括經濟、科技、文化和人文交流。

谷立言說，台灣是個特別的地方，能夠再次回到台灣擔任處長是畢生榮幸；期待在任內與台灣各地和美國在台協會團隊的老朋友重逢，並深入探索台灣獨特的歷史、多元的文化和自然美景。

美國在台協會 谷立言

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