花東快改以主決議要求盡速動工 交通部8月提報告

國民黨放棄「花東快條例」立法，但以主決議方式要求交通部盡速動工！國民黨立院總召傅崐萁曾提出環島高鐵、國道六號延伸及花東快等花東交通3法，引發議論，經16日的朝野協商後，決議改以主決議的方式，建議行政機關盡速推動花東快速公路興建。交通部長李孟諺回應表示，目前正在做可行性評估、預計8月完成期末報告。

不立法改成主決議

16日是第11屆立法院第1會期的最後一天，傅崐萁日前提出環島高鐵、國道六號延伸及花東快等法，甚至還曾試圖與國會改革法案一起包裹通過，因此引發爭議。立法院長韓國瑜16日召集朝野黨團協商，研商0403震災重建條例草案，以及花東快速公路建設特別條例草案該如何處理。

朝野黨團經過協商達成共識，改由主決議的方式，建議行政機關參考，而主持院會的立法院副院長江啟臣也在院會中宣布，「花東快速公路建設特別條例草案」，各黨團共同提案本案不予審議，並通過決議。

盼12年內完工

主決議內容指出，為促進花東地區的交通安全及便捷，為帶動花東產業的重要關鍵，並持續提供花東地區居民一條更安全便捷的道路，立法院決議，交通部盡速推動花東快速公路興建。

「盼盡速完成審議程序，前後期程以12年完工為限。」主決議指出，花東快速公路可行性評估，於今年8月分完成期末報告，請交通部盡速處理，並積極辦理環境影響評估、原住民部落諮商、建設計畫審議、公務預算籌編、工程設計用地取得等作業，依法完成程序後，盡早發包施工，確保花東居民等通行安全。

符合效益就啟動環評

對此，李孟諺出席活動時接受媒體聯訪表示，預計8月會完成可行性評估的期末報告，結果出來就會進入相關的審查，若經過評估相關投資效益是符合本益比，未來就會進入環評的程序。因沿線170幾公里、共11個原住民的聚落要諮商，若相關條件逐步完成，就會進入設計跟發包的階段。

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