快訊

星巴克出手治奧客！位子保留15分鐘防佔位 多數網友指1關鍵：沒用的

立院通過決議了！邀賴清德總統國情報告 並依法回應立委提問

高雄大寮工廠狂冒黃棕色「麒麟煙」！惡臭難聞居民狂咳嗽 環保局曝原因

花東快改以主決議要求盡速動工 交通部8月提報告

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照片

國民黨放棄「花東快條例」立法，但以主決議方式要求交通部盡速動工！國民黨立院總召傅崐萁曾提出環島高鐵、國道六號延伸及花東快等花東交通3法，引發議論，經16日的朝野協商後，決議改以主決議的方式，建議行政機關盡速推動花東快速公路興建。交通部長李孟諺回應表示，目前正在做可行性評估、預計8月完成期末報告。

不立法改成主決議

16日是第11屆立法院第1會期的最後一天，傅崐萁日前提出環島高鐵、國道六號延伸及花東快等法，甚至還曾試圖與國會改革法案一起包裹通過，因此引發爭議。立法院長韓國瑜16日召集朝野黨團協商，研商0403震災重建條例草案，以及花東快速公路建設特別條例草案該如何處理。

朝野黨團經過協商達成共識，改由主決議的方式，建議行政機關參考，而主持院會的立法院副院長江啟臣也在院會中宣布，「花東快速公路建設特別條例草案」，各黨團共同提案本案不予審議，並通過決議。

盼12年內完工

主決議內容指出，為促進花東地區的交通安全及便捷，為帶動花東產業的重要關鍵，並持續提供花東地區居民一條更安全便捷的道路，立法院決議，交通部盡速推動花東快速公路興建。

「盼盡速完成審議程序，前後期程以12年完工為限。」主決議指出，花東快速公路可行性評估，於今年8月分完成期末報告，請交通部盡速處理，並積極辦理環境影響評估、原住民部落諮商、建設計畫審議、公務預算籌編、工程設計用地取得等作業，依法完成程序後，盡早發包施工，確保花東居民等通行安全。

符合效益就啟動環評

對此，李孟諺出席活動時接受媒體聯訪表示，預計8月會完成可行性評估的期末報告，結果出來就會進入相關的審查，若經過評估相關投資效益是符合本益比，未來就會進入環評的程序。因沿線170幾公里、共11個原住民的聚落要諮商，若相關條件逐步完成，就會進入設計跟發包的階段。

【更多精采內容，詳見

交通部長 環島高鐵 花東快

延伸閱讀

「買車需認證」新車安全評等已評鑑8款車 李孟諺：提供安全車輛選擇

今缺席朝野協商沒請假？李孟諺：會檢討改進

花東快從特別條例改成主決議 李孟諺：8月完成期末報告

0403災後重建、花東快剩主決議 傅崐萁自稱：寫下歷史

相關新聞

藍白共推 立院決議解除赴陸禁團令限制

赴大陸禁團令6月生效，國民黨及民眾黨立法院黨團今天共提修正動議，要求「在維護我方安全、增進兩岸和平穩定發展，解除人民組團...

NCC萬年條款刪了！委員限連任1次 陳耀祥7月底就得下台

立法院今在國民黨人數優勢下，以表決方式三讀通過修正NCC組織法部分條文，限制NCC委員僅得連任一次；原案中被稱為「萬年條...

刑法修正虐童者加重刑期二分之一 「最重死刑」最後一刻拿掉

立法院今天審查刑法修正案，三黨達成共識，三讀通過「中華民國刑法第二百八十六條條文修正草案」。未來如果傷害、凌虐、殺害未滿...

【重磅快評】賴清德深陷宮鬥風暴 盧秀燕輕啟蝴蝶效應

海基會前董事長鄭文燦涉貪7月7日請辭，被外界戲稱民進黨版「七七事變」，7月政局動盪不安，民進黨721全代會暗潮洶湧，賴清...

不甩立院決議公糧漲價？農業部：續推1集2轉3加3

立法院今天決議通過公糧收購價格每公斤調漲新台幣5元，農業部表示，感謝立委對農民的關心，公糧調漲影響整體農業均衡發展，將持...

花東快改以主決議要求盡速動工 交通部8月提報告

國民黨放棄「花東快條例」立法，但以主決議方式要求交通部盡速動工！國民黨立院總召傅崐萁曾提出環島高鐵、國道六號延伸及花東快等花東交通3法，引發議論，經16日的朝野協商後，決議改以主決議的方式，建議行政機關盡速推動花東快速公路興建。交通部長李孟諺回應表示，目前正在做可行性評估、預計8月完成期末報告。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。